به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونی آلبانیزی نخست‌وزیر استرالیا در گفتگو با شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» تاکید کرد که قحطی تحمیل‌شده از سوی اشغالگران صهیونیست در نوار غزه و گرسنگی و تلفات انسانی ناشی از آن «به هیچ وجه قابل قبول» نیست.

نخست‌وزیر استرالیا در این باره افزود: (رژیم) اسرائیل در ماه مارس اعلام کرد که جریان ارسال کمک‌های انسانی را محدود خواهد کرد و اکنون شاهد نتایج آن هستیم. در غزه یک فاجعه انسانی در حال وقوع است.

آنتونی آلبانیزی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا سیاست عمدی گرسنگی دادن مردم از سوی صهیونیست‌ها می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود، گفت: قطعاً با حقوق بین‌الملل سازگار نیست.

آلبانیزی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده برای ورود خبرنگاران به این باریکه نیز گفت: با وجود این محدودیت‌ها، مردم هر شب در تلویزیون بحران غزه را می‌بینند. انسان‌هایی هستند که رنج فراوان، گرسنگی و مرگ را تجربه می‌کنند. همچنین افرادی را می‌بینیم که در تلاش برای دسترسی به غذا و آب کشته می‌شوند. در سال ۲۰۲۵ این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

نخست‌وزیر استرالیا تاکید کرد: آنچه در غزه رخ می‌دهد توهینی به انسانیت و ارزش‌های انسانی است.

این در حالیست که وی پیشتر اعلام کرده بود که در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر، استرالیا کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.