استرالیا نماینده رژیم صهیونیستی را نقره داغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که کشور استرالیا امروز روادید سمحا روتمن نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی را لغو کرد. قرار بود روتمن فردا به استرالیا سفر کرده و در مراسم یهودیان در ملبورن شرکت کند.

بر اساس این گزارش، وی دیگر نمی‌تواند درخواست صدور روادید طی سه سال آتی ارائه دهد.

استرالیا اعلام کرد که به دلیل مطرح شدن موضع گیری های خصمانه روتمن در فضای مجازی از جمله موضوع نابودی حماس و گسترش اراضی اشغالی و عدم ارتکاب هر گونه جنایت از سوی این رژیم علیه فلسطینی‌ها، روادید وی لغو شد.