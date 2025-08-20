اجرای پروژه ۷۳ میلیارد تومانی تقویت زیرساخت برق در آستانه اشرفیه

اکبر شادپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت رکورد بی‌سابقه مصرف برق در فصل تابستان، اظهار کرد: با توجه به افزایش قابل توجه مصرف برق در شهرستان‌های آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر به‌ویژه در مردادماه، پروژه‌ای به منظور تقویت شبکه و بهبود زیرساخت‌های برق‌رسانی در این مناطق به اجرا درآمده است.

وی افزود: در راستای افزایش پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، بیش از ۵۰ دستگاه ترانسفورماتور موجود در این دو شهرستان تقویت و همچنین بالغ بر ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور جدید نصب شده است.

شادپور با بیان اینکه تأمین برق پایدار نیازمند مشارکت همه‌جانبه مردم در مدیریت مصرف است، گفت: از عموم مشترکین درخواست می‌کنیم در روزهای باقیمانده از فصل تابستان با کاهش مصرف برق، ما را در ارائه خدمات مطلوب‌تر همراهی کنند.

مدیر امور توزیع برق آستانه اشرفیه ناترازی میان تولید و مصرف را از چالش‌های اصلی در حوزه برق عنوان کرد و گفت: این ناترازی سبب اعمال خاموشی‌های زمان‌بندی‌شده می‌شود که مطابق با جداول تدوین‌شده توسط شرکت توزیع برق گیلان، از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع مشترکین می‌رسد.

وی در ادامه تصریح کرد: بخشی از خاموشی‌ها نیز ناشی از فشارهای وارد بر شبکه به دلیل افزایش مصرف است که باعث آسیب به ترانسفورماتورها، کابل‌ها و تأسیسات برق می‌شود و این موارد در اسرع وقت توسط تیم‌های عملیاتی رفع می‌شود.

شادپور خاطرنشان کرد: تمام اقدامات انجام‌شده در جهت رفع نارسایی‌ها و تقویت زیرساخت‌های برق با هدف کاهش خاموشی‌ها و ارتقا سطح خدمات‌رسانی در آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر انجام شده است.

وی در پایان با اشاره به اجرای پروژه ۷۳ میلیارد تومانی در حوزه تقویت زیرساخت‌های برق، گفت: این طرح با هدف توسعه خدمات برق‌رسانی شهری و روستایی و افزایش تاب‌آوری شبکه برق در آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر عملیاتی شده است.