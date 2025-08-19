به گزارش خبرنگار مهر، مسعود صادقی خمامی عصر سه شنبه در جلسه‌ای که با حضور مدیران لاهیجان و مسئولان شرکت برق منطقه‌ای گیلان برگزار شد، اظهار داشت: طی ۱۰ سال گذشته، رشد جمعیت لاهیجان بسیار فراتر از میانگین استان گیلان بوده است؛ به گونه‌ای که مهاجرت گسترده از سایر نقاط استان و کشور موجب افزایش قابل توجه جمعیت شده و این امر به طور مستقیم روی مصرف برق و فشار به شبکه تأثیرگذار بوده است.

وی افزود: تغییر الگوی زندگی مردم از واحدهای ویلایی به ساختمان‌های چند طبقه با ارتفاع ۴ تا ۵ طبقه در مناطق مختلف شهر، به ویژه در محدوده‌هایی مانند شمال شرق و شمال غرب، موجب افزایش چگالی جمعیت و به تبع آن افزایش مصرف برق شده است که این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام عاجل برای تقویت زیرساخت‌هاست.

مدیرعامل توزیع برق گیلان ضمن اشاره به اقداماتی که در جهت ارتقای شبکه انجام شده، خاطرنشان کرد: با تأمین نقدینگی مناسب و دستورالعمل‌های شرکت مادر تخصصی، انتقال بارهای اضافی از مناطق پرمصرف به پست‌های دیگر در دستور کار قرار گرفته است. به طور مثال انتقال بارها از شمال شرق لاهیجان به نقاط دیگر، باعث کاهش فشار روی شبکه شده و عملکرد بهتری را به دنبال دارد.

صادقی خمامی تاکید کرد: همچنین در بحث احداث و توسعه پست‌های برق، تأمین زمین مناسب و اجرای پروژه‌های مدرن و به‌روز از اولویت‌های اصلی ماست تا علاوه بر صرفه‌جویی در منابع، پایداری و اطمینان شبکه برق را تضمین کنیم.

وی ضمن تقدیر از همکاری شهرداری و شورای شهر لاهیجان، به افتتاح مرکز تعمیرات و نگهداری پیشرفته برق در این شهرستان اشاره کرد و گفت: این مرکز علاوه بر خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه برق لاهیجان، مسئولیت پشتیبانی از شبکه‌های اطراف را نیز بر عهده دارد و با تجهیزات مدرن، گامی مهم در جهت بهبود کیفیت خدمات برق است.

مدیرعامل توزیع برق گیلان در ادامه افزود: برنامه‌های ما برای نوسازی، هوشمندسازی و تقویت اتوماسیون شبکه برق در دستور کار است که انتظار می‌رود با اجرای این پروژه‌ها، علاوه بر افزایش کیفیت برق، بتوانیم نیازهای انرژی شهرستان را در افق ۱۵ تا ۲۰ سال آینده به خوبی پاسخگو باشیم.

صادقی خمامی در پایان تاکید کرد: با توجه به حجم گسترده ساخت‌وساز و افزایش مصرف برق، همکاری نزدیک همه نهادها و مشارکت مردم، کلید موفقیت در تأمین انرژی پایدار و مقاوم است و از همه شهروندان درخواست داریم در مصرف برق دقت کنند تا بتوانیم تاب‌آوری شبکه را در برابر نوسانات و شرایط سخت جوی افزایش دهیم.