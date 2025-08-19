احداث پست برق ۴۰۰ کیلوولت لاهیجان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل سلیمانی عصر سه شنبه در نشست بررسی وضعیت زیرساختهای برق لاهیجان، با بیان اینکه خاموشیهای اخیر بیشتر ناشی از کمبود تولید برق در سطح ملی است، اظهار کرد: اگرچه حوادث شبکه نیز در خاموشیها نقش دارند، اما مشکل اصلی کمبود ظرفیت تولید و ناپایداری شبکه در نقاط پرمصرف بهویژه در لاهیجان است.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از نقاط لاهیجان مردم با افت ولتاژ، قطع برق و ضعف پایداری شبکه مواجه هستند، اظهار داشت: برای رفع مشکلات فعلی و پیشگیری از بحرانهای آینده، مجموعهای از طرحهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای این شهر در نظر گرفته شده است.
سلیمانی ادامه داد: در گام نخست، افزایش ظرفیت پستهای لاهیجان یک و لاهیجان دو در دستور کار است که تا پیش از سال آینده اجرا خواهد شد با این افزایش، ظرفیت شبکه برق لاهیجان از حدود ۱۴۰ مگاولتآمپر به بیش از ۲۰۰ مگاولتآمپر خواهد رسید.
وی همچنین افزود: تکمیل پست سیاهکل نیز به عنوان یکی از پستهای بالادستی لاهیجان در دستور کار قرار دارد و این پست میتواند به کاهش بار برخی مناطق شرقی شهرستان کمک کند.
مدیرعامل برق منطقهای گیلان با تأکید بر رشد پرشتاب مصرف برق در لاهیجان گفت: تنها در عرض دو سال ظرفیت پستهای تقویتی کاملاً اشباع شده که نشان از سرعت بالای رشد بار در این منطقه دارد به همین دلیل، تصمیم داریم یک پست ۲۳۰ کیلوولت جدید در لاهیجان احداث کنیم و در آینده این پست به ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت نیز ارتقا یابد.
سلیمانی با اشاره به اینکه لاهیجان دومین شهر استان خواهد بود که به سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت مجهز میشود، افزود: این پروژه سنگین، علاوه بر افزایش اطمینان شبکه، بار مورد نیاز چند شهرستان از جمله آستانهاشرفیه، رودبنه و کیاشهر را نیز تأمین خواهد کرد.
وی تأکید کرد: مهمترین چالش پیش روی اجرای این پروژهها، تأمین زمین مناسب است برخلاف تجهیزات که امکان خرید اعتباری یا تهاتر آنها وجود دارد، هزینه خرید زمین باید نقدی پرداخت شود و معمولاً دشوارترین بخش آغاز پروژهها همین تأمین زمین است.
مدیرعامل برق منطقهای گیلان تصریح کرد: برای احداث پست ۲۳۰ کیلوولت لاهیجان، زمینی در جنوب شرقی شهر شناسایی شده که به دلیل عبور خطوط ۶۳ و ۲۳۰ کیلوولت از آن، بهترین گزینه برای اجرای پروژه است این زمین اراضی اصلاحشده کشاورزی است که فاقد ارزش تغییر کاربری بوده و در نتیجه کمترین مزاحمت و تعارض را برای مردم ایجاد میکند.
وی ادامه داد: اگر ناچار شویم پروژه را در زمین دیگری اجرا کنیم، باید خطوط انتقال جدیدی با طول چند کیلومتر از اراضی مردم عبور کند که این مسئله هم هزینهها را بالا میبرد و هم نارضایتیهایی ایجاد میکند.
سلیمانی افزود: مجموع هزینه اجرای سه پروژه اصلی در لاهیجان شامل احداث پست جدید، خطوط انتقال، و پستهای فوق توزیع در نقاط مختلف شهر، بین ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که میتواند زیرساخت انرژی این منطقه را برای حداقل ۲۰ سال آینده بیمه کند.
وی در پایان اظهار داشت: از مدیران شهری و مالکان زمین در لاهیجان تقاضا داریم همکاری لازم را برای تسهیل اجرای این طرحها داشته باشند، چرا که این پروژهها نقشی حیاتی در پایداری برق، کاهش خاموشیها و رشد پایدار شهر لاهیجان دارند.
