کشف ۷۴۴ کیلوگرم مواد افیونی در سراوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی اظهار داشت: تیم‌های عملیاتی پلیس شهرستان سراوان با هدایت فنی پلیس مواد مخدر تهران با اشراف اطلاعاتی از فعالیت باندهای مسلح، سازمان یافته قاچاق در این شهرستان مطلع و با رصد لحظه به لحظه تحرکات اعضای این باند را تحت نظر و پس از شناسایی محل اختفا دستگیری قاچاقچیان را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: سوداگران مرگ که در مواجهه با تکاوران پلیس تاب مقابله نداشتند سه نفر قاچاقچی خود را تسلیم، یک دستگاه خودروی وانت نیسان توقیف و در بازرسی از آن مقدار ۷۴۴ کیلوگرم مواد افیونی از نوع تریاک و تعداد ۲ عدد نوار سلاح گرینف حاوی ۲۰۰ فشنگ جنگی کشف و ضبط شد