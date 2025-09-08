  1. استانها
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳

تصاویر عجیب از غارت بزرگ سوخت در مرزهای شرقی کشور

زاهدان - در این فیلم تصاویری عجیب از قاچاق گسترده سوخت از مرزهای جنوب شرق کشور را ملاحظه می‌کنید.

