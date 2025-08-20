فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی دادههای ایستگاههای پایش کیفیت هوا نشان میدهد که هماکنون شرایط در شهرهای قصرشیرین و سرپلذهاب در وضعیت ناسالم برای عموم و در شهر کرمانشاه در محدوده ناسالم برای گروههای حساس است.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای تنفسی و قلبی ناشی از این وضعیت افزود: در شرایط فعلی لازم است کلیه افراد بهویژه گروههای حساس شامل سالمندان، مادران باردار، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
ایمانی تاکید کرد: ورزشکاران نیز باید از انجام تمرینات در فضای باز بهخصوص در حاشیه بزرگراهها اجتناب کرده و کوهنوردان نیز از صعود در این شرایط پرهیز کنند. به گفته وی، حتی حضور در پارکها و پیادهروی در فضای باز، به دلیل شدت آلودگی، میتواند مضرات بیشتری نسبت به فواید آن داشته باشد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: کاهش استفاده از خودروهای شخصی، بستن شیشه خودرو در هنگام تردد و استفاده از ماسکهای استاندارد از جمله اقدامات پیشگیرانه ضروری است. وی گفت: ماسک مناسب در چنین شرایطی ماسکهای N95 یا FFP2 و FFP3 هستند که میتوانند مانع ورود ذرات آلاینده به دستگاه تنفسی شوند.
ایمانی همچنین به گروههای شغلی که بیشتر در معرض آلودگی هستند، از جمله کارکنان پلیس راهور، توصیه کرد حتماً از تجهیزات حفاظت فردی و ماسکهای مناسب استفاده کنند. او اضافه کرد: خودداری از استعمال سیگار و قلیان، مصرف شیر و لبنیات کمچرب، میوهها و سبزیجات تازه و نوشیدن مایعات فراوان نیز میتواند در کاهش اثرات آلودگی و دفع سموم از بدن مؤثر باشد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: تا زمان بازگشت هوا به شرایط مطلوب، باید از هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی میشود پرهیز شود و در صورت بروز تنگی نفس یا مشکلات قلبی – عروقی، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است.
وی در پایان از شهروندان خواست وضعیت آلودگی هوا را از طریق صداوسیمای مرکز استان و کانالهای اطلاعرسانی دانشگاه علوم پزشکی پیگیری کنند و افزود: رعایت دقیق توصیههای بهداشتی میتواند از بروز آسیبهای جدی برای شهروندان بهویژه گروههای حساس جلوگیری کند.
نظر شما