فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایش‌های انجام‌شده در ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا نشان می‌دهد که شاخص آلودگی در شهر کرمانشاه به سطح ناسالم برای گروه‌های حساس رسیده و رعایت توصیه‌های بهداشتی برای شهروندان ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت پرهیز گروه‌های پرخطر شامل سالمندان، کودکان، مادران باردار و بیماران قلبی و تنفسی از حضور در فضای باز افزود: افراد حساس حتی‌الامکان از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند و فعالیت‌های بدنی در فضای آزاد، به‌ویژه در حاشیه بزرگراه‌ها، متوقف شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تأکید کرد: در وضعیت کنونی، حضور در پارک‌ها و پیاده‌روی به دلیل مخاطرات ناشی از آلودگی شدید توصیه نمی‌شود. همچنین شهروندان برای کاهش میزان مواجهه، از تردد با خودروهای شخصی بکاهند و در صورت استفاده از خودرو، شیشه‌ها را بسته نگه دارند.

ایمانی با اشاره به لزوم استفاده از ماسک مناسب برای گروه‌های حساس و شاغلانی که ناگزیر در معرض آلودگی قرار دارند گفت: ماسک‌های n95 یا مدل‌های ffp2 و ffp3 بیشترین کارایی را در این شرایط دارند و کارکنانی مانند پلیس راهور باید از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنند.

وی افزود: پرهیز از مصرف سیگار و قلیان، افزایش مصرف شیر، ماست کم‌چرب، سبزیجات، میوه و مایعات می‌تواند به دفع بهتر آلاینده‌ها از بدن کمک کند. همچنین تا بازگشت هوا به شرایط سالم، شهروندان باید از هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی می‌شود اجتناب کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان گفت: در صورت بروز تنگی نفس یا علائم قلبی-عروقی، شهروندان باید فوراً به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کنند و تا بهبود شرایط جوی از سفرهای غیرضروری و گردش در طبیعت خودداری شود.