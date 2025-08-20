حمایت از صنعت چای و رفع تداخل اراضی ملی در اولویت مجمع نمایندگان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان زارع صبح چهارشنبه در حاشیه نشست مجمع نمایندگان گیلان با استاندار در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اهمیت موضوع اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد موارد مرتبط با قانون به طور دقیق بررسی و در جلسات آتی که به‌صورت متعدد برگزار خواهد شد، برای تصمیم‌گیری نهایی مورد بحث قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان افزود: هدف این است که موضوع در قالب طرح یا لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

زارع گفت: در این نشست همچنین مسائل مربوط به حریم رودخانه‌ها نیز بررسی شد.

زارع خبر خوشی نیز برای مردم استان و فعالان صنعت چای اعلام کرد و گفت: برای نخستین بار اجازه داده خواهد شد صادرات چای به خود صاحبان کارخانه‌های چای واگذار شود که گامی مثبت در حمایت از این صنعت است.

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان همچنین از آغاز عملیات لایروبی تالاب‌ها و آب‌بندان‌های محلی توسط آب منطقه‌ای استان گیلان خبر داد و ادامه داد: این اقدامات در هفته‌های آینده با همکاری استانداری و مسئولان استان انجام خواهد شد تا وضعیت منابع آبی و ماهی‌های سطحی بهبود یابد.

زارع در پایان تأکید کرد: تلاش مجمع نمایندگان استان گیلان با همراهی مسئولان استانی بر توسعه و بهبود شرایط زیست‌محیطی و اقتصادی استان ادامه خواهد داشت.