خلع سلاح حزب الله؛ زمینه سازی برای اجرای پروژه خطرناک «اسرائیل بزرگ»

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: احمد عبدالوهاب الشامی کارشناس و مجری شبکه المسیره یمن در نشست بین المللی «خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان» که با حضور کارشناسان ایرانی، لبنانی و یمنی در خبرگزاری مهر برگزار شد، با اشاره به آیه ۱۰۲ سوره مبارکه نساء «وَدَّ الَّذینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَ أَمْتِعَتِکُمْ فَیَمیلُونَ عَلَیْکُمْ مَیْلَةً واحِدَةً…» گفت: دشمن منتظر است ما بی سلاح بشویم تا حمله کند.
وی افزود: این اتفاق درباره حزب الله مطرح است؛ دشمن میخواهد سلاح مقاومت در لبنان را بگیرد. پشت این قضیه آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. دشمن به دنبال ضعیف کردن مقاومت لبنان است تا بر این کشور و منطقه مسلط بشود. سلاح حزب الله بود که سال ۲۰۰۰ جنوب لبنان را آزاد کرد. سلاح حزب الله بود که سال ۲۰۰۶ در مقابل ارتش رژیم صهیونیستی ایستاد. تلاش برای خلع سلاح حزب الله با هدف زمینه سازی جهت اجرای پروژه خطرناک «اسرائیل بزرگ» صورت میگیرد.
کارشناس یمنی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی با سلاحهایی که در اختیار خودشان باشد مشکلی ندارند، بلکه با سلاحهایی که در دست آزادگان و شرافتمندان است، مشکل دارند. سلاح آزادگان است که امنیت را ایجاد میکند. دشمن از این سلاح می ترسد، زیرا مانع سلطه اش میشود.
به گفته احمد عبدالوهاب الشامی، سلاح مقاومت صرفاً یک ابزار جنگی نیست بلکه یک خط قرمز موجودیتی است. اگر خلع بشود دشمن پیشروی میکند و اگر بماند بازدارندگی دارد.
او ادامه داد: یمن معتقد است سلاح حزب الله، سلاح امت اسلامی است، سلاح شرافت است. حزب الله آبروی امت اسلامی را در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ حفظ کرد. همه امت اسلامی وظیفه دارند از سلاح حزب الله حمایت و دفاع کنند.
