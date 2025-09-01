خلع سلاح حزب الله یک پروژه آمریکایی است؛ موضع قاطعانه مقاومت لبنان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: زینب فرحات کارشناس شبکه تلویزیونی نبأ لبنان در نشست بین المللی «خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان» که با حضور کارشناسان ایرانی، لبنانی و یمنی در خبرگزاری مهر برگزار شد، اظهار کرد: تصمیم دولت فعلی لبنان برای خلع سلاح حزب الله یک تصمیم داخلی محسوب نمی‌شود بلکه یک تصمیم آمریکایی است. جوزف عون، نواف سلام و گروهی از مزدوران رسانه‌ای و سیاسی، مأمور اجرای پروژه خلع سلاح حزب الله از سوی آمریکا هستند.

وی در این ارتباط ویدیویی افزود: کشوری که طرح خلع سلاح حزب الله را مطرح می‌کند، آمریکا است. حاکمیت لبنان در این خصوص تصمیم گیرنده نیست بلکه آمریکا با فشار مستقیم عربستان سعودی نقش ایفا می‌کند. یزید بن فرحان فرستاده سعودی در لبنان به صورت خاصی در این زمینه فتنه انگیزی می‌کند. پروژه خلع سلاح حزب الله که در واقع پروژه آمریکایی است در راستای اجرای هدف تشکیل خاورمیانه جدید قرار می‌گیرد.

کارشناس شبکه نبأ لبنان مطرح کرد: طرح خلع سلاح مقاومت به دلیل خروج وزرای شیعه از نشست کابینه از اجماع لازم برخوردار نیست.

زینب فرحات تاکید کرد: حزب الله موضع قاطعانه خود در خصوص خلع سلاح را به صورت قاطعانه بیان کرده است. نافرمانی مدنی، سقوط دولت و متوقف شدن برگزاری انتخابات پارلمانی از جمله سناریوهایی هستند که ممکن است در ادامه محقق شوند. اگر حزب الله در داخل کشور از سوی هر جریان سیاسی مورد تهدید قرار گیرد، برای دفاع از خود آماده است؛ هرچند که حزب الله با هرگونه درگیری و جنگ داخلی مخالف است و سلاح آن تنها دشمن صهیونیستی را نشانه می‌گیرد.