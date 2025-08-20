خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رژیم صهیونیستی، پس از شهادت سید حسن نصرالله و تحولات اخیر منطقه، بر این باور است که بهترین فرصت برای وارد کردن ضربه نهایی به پیکره مقاومت فرارسیده است. در چنین شرایطی، فشار بیسابقه آمریکا و برخی دولتهای غربی بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، نه یک اقدام داخلی، بلکه بخشی از سناریوی بزرگ مهندسی امنیت منطقه به نفع اسرائیل است. این طرح، اگرچه در پوشش شعارهایی چون «انحصار سلاح در دست دولت» و «بازسازی اقتصادی» عرضه میشود، اما در واقع میتواند آینده لبنان و کل محور مقاومت را با تهدیدی جدی روبهرو سازد.
بحث خلع سلاح حزبالله لبنان، موضوعی است که هر چند سال یک بار در فضای سیاسی این کشور مطرح میشود، اما امروز با حجم گسترده فشار خارجی و تحریک جریانهای داخلی به نقطه حساسی رسیده است. دولت آمریکا با اعزام فرستاده ویژه خود، توماس باراک، به بیروت، عملاً در حال دیکته کردن شروط سیاسی و امنیتی به دولت لبنان است. آنچه جای شگفتی دارد، همراهی بخشی از ساختار قدرت لبنان از جمله جوزف عون با این پروژه است؛ گویی تجربه تلخ سوریه، تجاوزات پیاپی اسرائیل و ویرانیهایی که پس از تضعیف جبهه مقاومت رخ داد، هیچ درسی برای مقامات لبنان به همراه نداشته است.
پروژهای در راستای منافع آمریکا و اسرائیل
طرح خلع سلاح حزبالله، بهظاهر با شعار «حاکمیت ملی» و «انحصار سلاح» مطرح میشود، اما در باطن چیزی جز پیادهسازی استراتژی آمریکا برای تأمین امنیت کامل رژیم اشغالگر نیست. واشنگتن، بهعنوان تأمینکننده اصلی تجهیزات و بودجه ارتش لبنان، بهخوبی میداند که با حذف حزبالله، میتواند کنترل کامل سیاست دفاعی این کشور را در دست گیرد. نتیجه چنین فرایندی، چیزی جز تبدیل لبنان به یک دولت و ارتش دستنشانده نخواهد بود که حتی اجازه کوچکترین اعتراضی به سیاستهای آمریکا و اسرائیل را ندارد.
نقش و جایگاه حزبالله در دفاع از لبنان
حزبالله نهتنها در برابر تجاوزات اسرائیل، بلکه در مقابله با تهدیدات داخلی و منطقهای مانند داعش نیز نقشی تعیینکننده داشته است. این جنبش، با دادن هزاران شهید و هزینههای انسانی و مادی گسترده، از عزت و شرف تمام لبنان - نه فقط شیعیان - دفاع کرده است. در حالی که در بسیاری از موارد، دولت و ارتش لبنان صرفاً نظارهگر تجاوزات بودهاند، این نیروهای مقاومت بودند که مانع پیشروی دشمن و تغییر معادلات امنیتی شدند. با تضعیف حزب الله به عنوان تنها حامی واقعی تمامیت ارضی لبنان، دولت این کشور به دلیل وابستگی به آمریکا برای تأمین تجهیزات ارتش، عملاً به دولتی ضعیف و دست نشانده تبدیل خواهد شد که جرأت کوچکترین مخالفتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی را نخواهد داشت.
پیامدهای خطرناک خلع سلاح
حذف توان نظامی حزبالله به معنای برچیدن یکی از ستونهای اصلی محور مقاومت است. این اقدام نه فقط برای شیعیان لبنان، بلکه برای کل منطقه خطرناک خواهد بود؛ چرا که رژیم صهیونیستی بهصورت گامبهگام به دنبال تضعیف و حذف دیگر حلقههای این محور خواهد بود. تجربه نشان داده است که عقبنشینی در برابر فشارهای اسرائیل و آمریکا، نه به کاهش تهدید، بلکه به افزایش آن منجر میشود.
چه باید کرد؟ راهکارهای مقاومت بدون جنگ داخلی
سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به بیروت اقدامی بهموقع و راهبردی است که پیام روشنی به دشمنان محور مقاومت میفرستد: ایران همچنان حامی حزبالله و ثبات لبنان است.
حزبالله بهخوبی آگاه است که هرگونه درگیری داخلی، خواسته اصلی اسرائیل است و میتواند وحدت ملی لبنان را از بین ببرد. از این رو، مقابله با طرح خلع سلاح باید با تاکتیکهای هوشمندانه و غیرنظامی انجام شود:
۱. نادیده گرفتن عملی مصوبات خلع سلاح و تمرکز بر خدمات اجتماعی، بهداشتی و آموزشی در مناطق شیعهنشین. این راهبرد که از سال ۲۰۲۵ آغاز شده، موجب افزایش حمایت مردمی شده است.
۲. ایجاد ائتلافهای داخلی با گروههای مسیحی و سنی مخالف آمریکا، برای جلوگیری از تصویب قوانین خلع سلاح در پارلمان.
۳. راهاندازی کمپین رسانهای «ما سلاحمان را رها نمیکنیم» در شبکههای اجتماعی، رسانههای لبنانی و عربی، برای برجستهسازی نقش مقاومت در دفاع از لبنان و معرفی پروژه خلع سلاح بهعنوان توطئه آمریکایی-اسرائیلی.
۴. استفاده از ابزارهای پارلمانی برای نگاه داشتن بحث خلع سلاح در حوزه مسائل داخلی و جلوگیری از مداخله خارجی.
۵. جوزف عون باید بداند که بدون حمایت حزب الله امکان تصدی منصب ریاست جمهوری لبنان را نداشت و اکنون نباید زیر بار فشار کشورهای غربی به خلع سلاح حزب الله رضایت دهد.
نتیجهگیری
تصمیم برای خلع سلاح حزبالله، صرفاً یک موضوع داخلی لبنان نیست؛ بلکه بخشی از پروژه بزرگ آمریکا و اسرائیل برای بازطراحی امنیت منطقه به نفع خود است. این طرح، در صورت اجرا، لبنان را از تنها عامل بازدارندهاش در برابر تجاوزات اسرائیل محروم کرده و راه را برای سلطه کامل دشمن باز میکند.
سلاح مقاومت، نه تهدیدی برای لبنان، بلکه ضامن عزت، استقلال و امنیت آن است. هر دولتی که به حذف این عامل تن دهد، دیر یا زود پشیمان خواهد شد؛ چرا که بدون مقاومت، لبنان به کشوری بیدفاع و وابسته تبدیل میشود. محور مقاومت باید این تهدید را نه فقط بهعنوان یک خطر برای حزبالله، بلکه بهعنوان حملهای به تمام ساختار امنیتی و سیاسی منطقه بداند و با وحدت، هوشمندی و استراتژیهای مؤثر، در برابر آن بایستد.
