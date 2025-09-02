خلع سلاح «حزب الله» قابلیت اجرایی ندارد؛ مقاومت، ضامن امنیت لبنان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: «محمدعلی حسن نیا» کارشناس مسائل جهان عرب در نشست بین المللی «خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان» که با حضور کارشناسان ایرانی، لبنانی و یمنی در خبرگزاری مهر برگزار شد، گفت: فضای لبنان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی سال ۱۹۷۵ یک فضای قومیتی بود و طوایف مختلفی در لبنان وجود داشتند. بعد از ورود امام موسی صدر به لبنان، وقوع جنگ سال ۱۹۸۲ و پیروزی انقلاب اسلامی، شیعیان خود را بازپروری کردند. جمهوری اسلامی ایران و گاهاً حافظ اسد نیز به کمک لبنان آمدند.

او ادامه داد: حزب الله لبنان از یکی از بندهای توافق طائف استفاده و سلاح خود را حفظ کرد. در توافق مذکور بدون اینکه از کلمه مقاومت استفاده شده باشد، آمده است: «تا زمانی که دشمن صهیونیستی در داخل سرزمین‌های اشغالی است، برخورد با آن مشروع است.»

وی افزود: بعد از سقوط بشار اسد در سوریه تعادل در لبنان به هم خورد. از سوی دیگر، صهیونیست‌ها در جنگ اخیر بعد از ماجرای مجدل شمس به این نتیجه رسیدند که راهبرد خودشان را تغییر بدهند تا معادله امنیتی در لبنان را عوض کنند. آمریکایی‌ها هم ورود کردند تا تغییر معادله سیاسی را به وجود آورند.

این کارشناس مسائل جهان عرب ادامه داد: موضوع خلع سلاح حزب الله به این راحتی نخواهد بود. حزب الله موشک و پهپاد دارد. بعد اجرایی طرح خلع سلاح در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حتی اگر حزب الله سلاح را تحویل ارتش بدهد، ارتش توانایی استفاده کردن از آن را ندارد. ارتش لبنان از سال ۱۹۷۴ تا امروز تنها سلاحش سلاح‌های سبک آمریکایی بوده است. ارتش لبنان تانک و جنگنده و پهپاد ندارد. دشمنان سعی دارند سلاح‌های حزب الله را به سمت معدوم شدن ببرند نه اینکه در اختیار ارتش لبنان قرار بدهند.

حسن نیا عنوان کرد: سناریویی که آمریکایی‌ها و سعودی‌ها برای لبنان می‌نویسند قابلیت اجرا ندارد. نباید فراموش کرد که در جامعه لبنان دور زدن طوایف مختلف شیعه و سنی و مسیحی امکانپذیر نیست. در میثاق ملی و توافق طائف نوشته شده است که طوایف در لبنان نمی‌توانند از یکدیگر پراکنده باشند.

وی اظهار داشت: سال ۲۰۰۶ حزب الله به سمت مرزهای فلسطین اشغالی رفت و چند صهیونیست را به اسارت گرفت. این تفکر در جریان شیعه و مسیحی وجود داشت که حزب الله این کار را انجام داده تا اسرای لبنانی را آزاد کند. حزب الله قصد داشت مزار شبعا و کفرشوبا را آزاد کند. این اقدام در راستای منافع ملی لبنان بود.

این کارشناس مسائل جهان عرب گفت: رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر، مؤسسه قرض الحسن حزب الله را مورد هدف قرار داد تا حزب الله دیگر نتواند به مردم جنوب برای بازسازی پول بدهد. نواف سلام مراکز بانکی حزب الله را در لیست سیاه قرار داده است.

او ادامه داد: حزب الله لبنان یک بازیگر مهم منطقه ای است. این حزب الله لبنان بود که در زمان حمله داعش به عراق، فرماندهان میدانی خود را به این کشور فرستاد و ورق را به نفع بغداد برگرداند. این حزب الله لبنان بود که در سال ۲۰۱۲ به سوریه رفت و اوضاع را به نفع دولت دمشق تغییر داد.