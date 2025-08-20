مدیرعامل موسسه دانش بنیان برکت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در حکمی، علیرضا خاکدامن را به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه دانش بنیان برکت به عنوان بازوی اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) منصوب کرد.

ارتقای کیفی و کمی فعالیت‌های دانش بنیانی ستاد با بهره گیری از توان علمی و تجربی نخبگان و مدیران دانش بنیانی کشور و همچنین به کارگیری الگوهای نوین مدیریتی از جمله ماموریت‌های محول شده به موسسه در دوره جدید است.

علیرضا خاکدامن فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران است و از مهمترین سوابق او می‌توان به مدیرکل حوزه ریاست معاونت علمی رئیس جمهور، معاون ستاد زیست فناوری و عضویت در هیات مدیره چند شرکت و صندوق دانش بنیان اشاره کرد.

فتاح همچنین در یادداشتی از زحمات مهندس محمدجواد احمدپور در زمان تصدی مسئولیت مدیرعاملی موسسه دانش بنیان برکت قدردانی کرد.