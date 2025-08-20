  1. دانش و فناوری
با حکم رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، علیرضا خاکدامن به عنوان مدیرعامل موسسه دانش بنیان برکت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در حکمی، علیرضا خاکدامن را به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه دانش بنیان برکت به عنوان بازوی اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) منصوب کرد.

ارتقای کیفی و کمی فعالیت‌های دانش بنیانی ستاد با بهره گیری از توان علمی و تجربی نخبگان و مدیران دانش بنیانی کشور و همچنین به کارگیری الگوهای نوین مدیریتی از جمله ماموریت‌های محول شده به موسسه در دوره جدید است.

علیرضا خاکدامن فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران است و از مهمترین سوابق او می‌توان به مدیرکل حوزه ریاست معاونت علمی رئیس جمهور، معاون ستاد زیست فناوری و عضویت در هیات مدیره چند شرکت و صندوق دانش بنیان اشاره کرد.

فتاح همچنین در یادداشتی از زحمات مهندس محمدجواد احمدپور در زمان تصدی مسئولیت مدیرعاملی موسسه دانش بنیان برکت قدردانی کرد.

