به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که امروز چهارشنبه ۳۰ مردادماه، آسمان استان یزد عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود.
همچنین وزش باد در برخی مناطق بهویژه در نواحی شرقی و جنوبی استان قابلتوجه است و احتمال خیزش گردوخاک در ساعات عصرگاهی وجود دارد.
بر همین اساس در مناطق شمالی استان هوای خنکتر با وزش نسیم صبحگاهی، افزایش دما در ساعات ظهر و شب را شاهد خواهیم بود و در مناطق جنوبی استان گرمای شدید همراه با وزش باد گرم، احتمال خیزش گردوخاک در ساعات عصرگاهی قابلپیشبینی است. برای مناطق غرب استان، هوای معتدل با احتمال افزایش ابر در ساعات عصر، وزش باد قابلتوجه در برخی نقاط و برای مرکز استان (شهر یزد)، دمای فعلی ۳۱ درجه، پیشبینی افزایش تا ۳۹ درجه در ظهر و شب با دمای حدود ۲۷ درجه همراه خواهد بود.
تا صبح پنجشنبه، انتظار میرود در بیشتر نقاط استان یزد آسمان صاف باقی بماند. در ساعات پایانی شب، کاهش نسبی دما در مناطق شمالی و مرکزی استان رخ خواهد داد و وزش باد در نواحی جنوبی و شرقی ادامه خواهد داشت و احتمال خیزش گرد و خاک در این مناطق وجود دارد
نظر شما