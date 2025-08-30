به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استان یزد امروز کاملاً صاف و آفتابی است و هیچگونه ناپایداری در سطح استان پیشبینی نمیشود. همچنین وزش باد بخصوص در شبهنگام بهصورت خفیف و در طول امروز پیشبینی میشود و با توجه به افت کیفیت هوا در مرکز استان، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای تنفسی از فعالیت در فضای باز خودداری کنند.
بر همین اساس در مناطق شمالی استان هوای خنکتر با وزش باد ملایم از سمت شمال غربی؛ آسمان صاف و بدون ابر و در مناطق جنوبی استان نسیم خفیف از جنوب شرقی در ساعات شب؛ دمای بالا اما قابلتحمل، بدون پدیده خاص جوی و در مناطق شرق استان آفتاب شدید و دمای بالا؛ احتمال افزایش گردوغبار در ساعات بعدازظهر پیشبینی میشود.
برای مناطق غرب استان هوای نسبتاً خنکتر با وزش باد غربی؛ شرایط مناسب برای فعالیتهای بیرونی و برای مرکز استان (شهر یزد) گرمای شدید در ظهر با دمای ۴۰ درجه؛ کیفیت هوا پایین دور از انتظار نخواهد بود.
نظر شما