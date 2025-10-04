  1. استانها
جوی آرام همراه با افزایش سرعت باد در یزد پیش بینی می‌شود

یزد- بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز استان یزد شاهد جوی آرام، آسمانی صاف، افزایش سرعت وزش باد و احتمال وقوع تندبادهای محلی در برخی مناطق خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که امروز شنبه، جو استان عمدتاً آرام و آسمان صاف خواهد بود.

همچنین بااین‌حال، در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش سرعت باد در برخی مناطق به‌ویژه نواحی شرقی و جنوبی استان قابل‌توجه خواهد بود که در مناطق مستعد، احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای همراه با گردوخاک وجود دارد.

بر همین اساس در شمالی استان آسمان نیمه‌ابری، دمای معتدل، وزش باد ملایم و در مناطق جنوبی استان وزش باد شدید، احتمال گردوخاک، افزایش محسوس دما و برای مناطق شرقی استان تندبادهای محلی، غبارآلودگی، دمای بالا پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غرب استان شرایط پایدار، آسمان صاف، دمای متعادل و برای مرکز استان (شهر یزد) آسمان صاف، افزایش دما، وزش باد در ساعات عصر پیش‌بینی می‌شود.

