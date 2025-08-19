تداوم جوی پایدار و افزایش دما در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی شرایط جوی استان یزد همچنان پایدار خواهد بود و احتمال افزایش دما در ساعات عصرگاهی وجود دارد.

به همچنین وزش باد در مناطق غربی و مرکزی استان شدت بیشتری خواهد داشت و برای ارتفاعات شمالی، کاهش نسبی دما در ساعات شب پیش‌بینی می‌شود.

بر همین مبنا، در مناطق شمالی استان، هوا نسبتاً خنک‌تر از سایر نقاط خواهد بود و آسمان عمدتاً صاف است اما در ساعات پایانی شب، افزایش رطوبت نسبی و افت دما محسوس خواهد بود و در مناطق جنوبی آسمان کاملاً آفتابی و بدون ابر است و دمای هوا در گرم‌ترین ساعت روز به حدود ۴۲ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و وزش باد گرم از سمت جنوب شرقی در ساعات عصرگاهی می‌تواند موجب افزایش گردوغبار محلی شود.

برای مناطق غربی استان با آسمانی صاف و وزش باد همراه هستند و در ساعات بعدازظهر، شدت باد افزایش‌یافته و احتمال خیزش گردوخاک در برخی نقاط وجود دارد، همچنین در مرکز استان، شهر یزد امروز با هوایی گرم و آفتابی مواجه است و وزش باد ملایم از سمت غرب و کاهش نسبی دما در ساعات شب پیش‌بینی می‌شود.