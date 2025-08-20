به گزارش خبرنگار مهر، مریم عبدالهی صبح چهارشنبه در جریان این بازدید، که با همراهی اسد بابایی، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان آذربایجان شرقی انجام شد، با اشاره به برنامههای مبتکرانه و فضای بازطراحی شده کتابخانهها، اظهار داشت: کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی با اجرای سیاستهای نوین، از یک مکان صرفاً مطالعاتی به پاتوقهای پویا، پرنشاط و در دسترس برای همه اقشار جامعه تبدیل شدهاند.
وی نقش این مراکز را در ارتقای فرهنگ مطالعه و افزایش سرمایه اجتماعی بسیار مهم ارزیابی کرد و بر ضرورت ایجاد جذابیت هرچه بیشتر در فضا و خدمات کتابخانهها برای جذب عموم مردم تأکید نمود.
عبدالهی در پایان از زحمات و اقدامات ارزشمند ادارهکل کتابخانههای عمومی استان در مسیر بازسازی و توسعه فرهنگی قدردانی کرد.
