۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

کتابخانه‌های آذربایجان شرقی به پاتوق‌های پویای فرهنگی تبدیل شده اند

تبریز - نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با بازدید از کتابخانه مرکزی تبریز تحولات چشمگیر این نهاد فرهنگی را ستود و اقدامات انجام شده را الگویی برای توسعه فرهنگی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم عبدالهی صبح چهارشنبه در جریان این بازدید، که با همراهی اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی انجام شد، با اشاره به برنامه‌های مبتکرانه و فضای بازطراحی شده کتابخانه‌ها، اظهار داشت: کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی با اجرای سیاست‌های نوین، از یک مکان صرفاً مطالعاتی به پاتوق‌های پویا، پرنشاط و در دسترس برای همه اقشار جامعه تبدیل شده‌اند.

وی نقش این مراکز را در ارتقای فرهنگ مطالعه و افزایش سرمایه اجتماعی بسیار مهم ارزیابی کرد و بر ضرورت ایجاد جذابیت هرچه بیشتر در فضا و خدمات کتابخانه‌ها برای جذب عموم مردم تأکید نمود.

عبدالهی در پایان از زحمات و اقدامات ارزشمند اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان در مسیر بازسازی و توسعه فرهنگی قدردانی کرد.

