خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: سازمان همیاری شهرداری‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی و اقتصادی شهرداری‌ها، نقشی کلیدی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه‌ای ایفا می‌کند. هدایت این سازمان از طریق هیئت‌مدیره‌ای انجام می‌شود که باید با رأی‌گیری شفاف، قانونی و بر پایه ضوابط مشخص انتخاب شود.

در سال‌های اخیر، فرآیند انتخابات هیئت‌مدیره این سازمان در برخی استان‌ها با ابهاماتی همراه بوده است؛ از جمله در چهارمحال و بختیاری که انتصاب یکی از اعضا با واکنش‌هایی مواجه شد. این موضوع، بار دیگر ضرورت نظارت دقیق بر روند انتخابات و رعایت اصول قانونی را برجسته کرده است.

مطابق آئین‌نامه‌های وزارت کشور، اعضای هیئت‌مدیره باید از میان افراد واجد شرایط، بدون تعارض منافع و با رعایت اصل شفافیت انتخاب شوند. هرگونه تخلف در این مسیر می‌تواند مشروعیت تصمیمات سازمان را زیر سوال ببرد و زمینه‌ساز بروز چالش‌های حقوقی شود.

در این گزارش، ضمن مرور فرآیند قانونی انتخابات، به مصادیق اقدامات غیرقانونی، دیدگاه مسئولان استانی و تحلیل حقوقی یک وکیل متخصص در امور شهرداری‌ها پرداخته‌ایم.

هدف، تبیین اهمیت سلامت انتخابات در نهادهای عمومی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی در این حوزه است.

جلو کار غیر قانونی گرفته خواهد شد

اردشیر آذر، معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره انتخابات اخیر سازمان همیاری شهرداری‌ها اظهار داشت: یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره از کارکنان شهرداری شهرکرد است که باید بررسی شود آیا ایشان واجد شرایط ورود به هیئت‌مدیره بوده یا خیر.

وی با اشاره به برخی شکایات مطرح‌شده در این خصوص افزود: برای رفع هرگونه شبهه، استعلام‌های لازم از مراجع نظارتی و ارگان‌های بالادستی گرفته خواهد شد. ما تابع قانون هستیم و اگر موردی خلاف قانون تشخیص داده شود، رأی‌گیری جدید انجام خواهد شد.

آذر همچنین با اشاره به ممنوعیت اشتغال همزمان کارمندان دولت تصریح کرد: کارمندان شهرداری از خزانه دولت حقوق نمی‌گیرند و کد کارمندی ندارند، بنابراین وضعیت آن‌ها با کارمندان رسمی دولت متفاوت است.

وی در پایان تأکید کرد: در صورت وقوع هرگونه اقدام غیرقانونی، قطعاً جلوی آن گرفته خواهد شد.

اگر اثبات شود که انتخاب فردی برخلاف مقررات بوده، امکان ابطال رأی و تکرار انتخابات وجود دارد

مهدی رضایی وکیل پایه‌یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که آیا کارکنان شهرداری می‌توانند عضو هیئت‌مدیره سازمان همیاری شوند، گفت: اصل بر این است که عضویت در هیئت‌مدیره سازمان‌های عمومی غیردولتی باید فاقد تعارض منافع باشد. اگر فردی به‌طور مستقیم از شهرداری حقوق می‌گیرد یا در ساختار اداری آن نقش دارد، عضویت وی در هیئت‌مدیره سازمان همیاری می‌تواند محل ایراد باشد، مگر آنکه قانون‌گذار صراحتاً اجازه داده باشد.

رضایی افزود: در صورت وجود ابهام، استعلام از دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند راهگشا باشد. همچنین، اگر اثبات شود که انتخاب فردی برخلاف مقررات بوده، امکان ابطال رأی و تکرار انتخابات وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت‌مدیره سازمان همیاری شهرداری‌ها، به‌عنوان نهادی تأثیرگذار در مدیریت شهری، باید با رعایت کامل اصول قانونی و نظارتی برگزار شود. حضور افراد فاقد صلاحیت یا دارای تعارض منافع می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی و ناکارآمدی ساختار منجر شود.

موضع‌گیری شفاف مسئولان استانی، از جمله معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری، در خصوص پیگیری قانونی و جلوگیری از تخلفات، گامی مثبت در مسیر شفاف‌سازی است.

با توجه به اهمیت این موضوع، پیشنهاد می‌شود وزارت کشور و نهادهای نظارتی، دستورالعمل‌های اجرایی انتخابات را به‌روزرسانی کرده و نظارت میدانی مؤثرتری بر فرآیندها اعمال کنند تا از بروز ابهامات مشابه در آینده جلوگیری شود.