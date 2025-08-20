حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع تک‌نرخی شدن ارز اظهار داشت: یکی از مزایای تک‌نرخی شدن ارز این است که عدالت اقتصادی برای همه اقشار جامعه برقرار می‌شود و زمینه بسیاری از تبعیض‌ها و رانت‌ها از بین می‌رود.

وی افزود: البته این اقدام در صورتی مثبت و کارآمد خواهد بود که به‌صورت ناگهانی و جهشی اجرا نشود؛ چرا که در چنین شرایطی می‌تواند قشرهای آسیب‌پذیر جامعه را تحت فشار شدید قرار دهد.

وی ادامه داد: در حوزه‌هایی همچون دارو، آرد، گندم و نهاده‌های دامی، موضوع حساسیت بیشتری دارد و باید توجه داشت که سلامت مردم در اولویت قرار گیرد. در عین حال، در بخش صنعت باید بستر تولید عادلانه فراهم شود، نه اینکه دولت از سیاست تک‌نرخی شدن ارز به‌دنبال کسب درآمد باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری تصریح کرد: این تجربه آثار متفاوتی داشت. از یک سو، در زمینه‌هایی چون معیشت مردم و سلامت جامعه، می‌توانست نتایج مثبتی به همراه داشته باشد، اما از سوی دیگر، اشکال اصلی در نحوه تخصیص ارزها بود؛ چرا که ارز ترجیحی به برخی افراد خاص و نزدیکان اختصاص یافت و همین مسئله رانت ایجاد کرد.

حسینی‌کیا تأکید کرد: اگر سیاست ارزی به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان بهره‌مندی برای همه به‌صورت عادلانه فراهم گردد، تک‌نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مفید خواهد بود و می‌تواند به ساماندهی اقتصاد کشور کمک کند.