حذف ارز چند نرخی نباید منجر به افزایش فشار اقتصادی شود

لطف الله فروزنده کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آثار مثبت اجرای سیاست تک نرخی شدن قیمت ارز اظهار کرد: تک نرخی شدن قیمت ارز امر غیر ممکنی نیست اما اجرای آن نیازمند آن است که از تبعاتش جلوگیری شود.
وی عنوان کرد: معمولاً هر زمان که ارز تک نرخی شده است، یک عده سوءاستفاده کردند و مردم نیز آسیب دیدند چرا که منجر به گرانی و افسارگسیختگی قیمتها میشود. نظارت و مراقبت از ثبت سفارشها در اجرای این سیاست، از اهمیت بیشتری دارد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مشکلات موجود بیشتر به حوزه نظارت در خصوص تخصیص ارز ترجیحی بر میگردد تا تک نرخی شدن قیمت ارز. ارز ترجیحی باید در اختیار افرادی قرار گیرد که قابلیت نظارت بر آنها وجود داشته باشد.
فروزنده تصریح کرد: حذف ارز چند نرخی و تک نرخی شدن آن اقدام خوبی است به شرط آنکه مردم متحمل فشار حاصل از گرانیها نشوند.
وی بیان کرد: اجرای تک نرخی شدن ارز یک بسته سیاستی کامل را میطلبد که تمامی ابعاد آن سنجیده شده باشد و بتواند با شفاف سازی از رانت جلوگیری کند. آزاد کردن نرخ ارز بدون نظارت، منجر به تورم میشود و فشار سنگینی به زندگی مردم وارد میکند. در شرایط فعلی اصلاً درست نیست که بار مضاعفی به مردم تحمیل شود.
نظر شما