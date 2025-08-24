نرخ متغیر ارز منجر به کاهش ارزش پول ملی می شود

حمزه جلالی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تک نرخی شدن قیمت ارز و آثار مثبت آن در اقتصاد کشور اظهار کرد: بحث ارز و به طور کلی پول ملی ما هیچ وقت با پول سایر کشورها برابر نبوده است. به همین دلیل ارزش پول ملی هر کشور به چند عامل بستگی دارد.

وی افزود: دلایلی مانند افزایش تولید ملی و افزایش صادرات پشتوانه پول ملی ما هستند. ما در بانک جهانی و صندوق بین المللی سپرده‌هایی داریم که اگر افزایش پیدا کنند ارزش پول ملی ما هم افزایش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شاید ما مانند برخی از کشورها به منظور افزایش صادرات، ارزش پول ملی خود را کاهش بدهیم، در صورتی که افزایش صادرات از راه‌های دیگر هم امکان پذیر است. در این شرایط بهتر است ما ارزش پول ملی را ثابت نگه داریم که با افزایش تولید، نفع ببریم.

جلالی با تأکید بر اینکه اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز امری شدنی است، به سر آنکه مقدمات اقتصادی آن فراهم شود، گفت: تک نرخی شدن ارز در صورتی که تولید ملی افزایش پیدا کند، بی تأثیر نیست. وقتی ارز نرخ متغیر داشته باشد، منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود و ما باید کاری کنیم که ارزش پول ملی ما افزایش پیدا کند نه اینکه راهی در پیش بگیریم که ارزش آن کاهش داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر اندازه ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، فقر در جامعه بیشتر خواهد شد به همین دلیل ما باید ارزش پول ملی را در جامعه تثبیت کنیم تا فقر بیشتری در جامعه حاکم نشود.