قیمت‌ روز ارزها در بازار تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۲ هزار و ۱۶ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۹۱۸ تومان رسیده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۸۳ هزار و ۹۷۱ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۵۲۵ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۶۰۹ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۳۸ تومان است.