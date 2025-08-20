به گزارش خبرنگار مهر، رمان «وای ویلیام!» نوشته الیزابت استراوت با ترجمه پژند سلیمانی توسط نشر ققنوس روانه بازار کتاب شده است.
«وای ویلیام!» رمان برنده جایزه پولیتزر در سال ۲۰۰۹ است. نویسنده این کتاب، نویسنده شماره یک نیویورک تایمز است و کتاب آلیو کیتریج برنده جایزه پولیتزر و یکی از آثار پرفروش او است. اثر دیگری از این نویسنده با عنوان «نام من لوسی بارتون» نامزد جایزه بوکر بوده است. این نویسنده با آثار مختلفی در جوایز مختلف ادبی نامزد و برگزیده شده است.
الیزابت استراوت در این رمان به سراغ لایههای احساسی روی هم انباشته شده در روابط زن و مردی میرود که زمانی زن و شوهر بودهاند، لایههای احساسیای که طی سالیان متمادی در روابط زوجها شکل میگیرد و با افزایش سن بیشتر احساس میشود. کتاب موفق استراوت، که در سال ٢٠٢٢ جایزه نیز گرفته، گونهای خاطرهنویسی داستانی است، به زبانی ساده، که از زبان لوسی و ویلیام بعد از جدایی، وابستگیشان به یکدیگر، مرور خاطراتشان، اشتباهاتشان و آسیبهایی که از کودکی تا بزرگسالی دیدهاند حلقههای پیوند این روایت هوشمندانه و داستان خواندنی است.
رمان «وای ویلیام!» که پژند سلیمانی آن را به فارسی ترجمه کرده، در ۲۰۱ صفحه با قیمت ۲۲۰ هزار تومان از سوی نشر ققنوس روانه بازار کتاب شده است.
