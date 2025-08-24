به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «وقایع‌نگاری جنون» اثر جورجو آگامبن با ترجمه فرهاد محرابی از سوی نشر ققنوس روانه بازار کتاب شده است.

این کتاب که در زیرعنوان آن «شرحی بر زندگی فریدریش هلدرلین شاعر آلمانی در فاصله سال‌های ۱۸۰۶ تا ۱۸۴۳» درج شده تلاشی است از سوی این فیلسوف ایتالیایی در بازنمایی جنون او در مسیر زندگی‌اش.

کتاب «وقایع‌نگاری جنون» نوشته‌ی جورجو آگامبن به زندگی و آثار شاعر آلمانی، فریدریش هلدرلین، در نیمه دوم زندگی‌اش می‌پردازد. در این دوره هلدرلین پس از تجربه‌ی فروپاشی روانی، در خانه نجاری به نام ارنست زیمر در توبینگن زندگی می‌کرد و به عنوان فردی مجنون شناخته می‌شد. آگامبن در این کتاب رویکردی فلسفی و وقایع‌نگارانه دارد و به جای پرداختن به جنبه‌های روان‌شناختی یا زیست‌نامه‌ای، به تحلیل زندگی هلدرلین به‌عنوان یک زندگی ساکن و عادت‌گونه می‌پردازد.

آگامبن از این دوره برای طرح پرسش‌های فلسفی عمیق استفاده می‌کند؛ مانند «زندگی کردن به معنای سکونت در مکان یا در خود به چه معناست؟» و «آیا زندگی فقط به معنای سکونت است؟» او استدلال می‌کند که هلدرلین از طریق این نوع زندگی که به‌طور کامل از قید و بندهای تاریخ و اجتماع جدا شده و مفهومی جدید از زیستن ارائه داده است. به این ترتیب هلدرلین بدون اینکه درگیر رویدادهای بیرونی باشد، به‌گونه‌ای متفاوت از زندگی مدرن زیست و این روش زندگی را به‌عنوان الگویی برای آنچه که آگامبن آن را «زندگی بی‌عملی» می‌نامد، معرفی می‌کند.

کتاب همچنین به تحلیل نوشته‌های هلدرلین در این دوره می‌پردازد که اغلب به عنوان «غیرقابل خواندن» تلقی شده‌اند. آگامبن با بررسی این متون سعی دارد تا معنای فلسفی و سیاسی آن‌ها را کشف کند. او معتقد است که این متون در حقیقت حامل ایده‌هایی عمیق‌تر هستند که می‌توانند به ما در درک زندگی در دوران مدرن و تأثیرات اجتماعی و سیاسی آن کمک کمک کنند که به همین دلیل جنون هلدرلین را نه به‌عنوان یک اختلال، بلکه به‌عنوان نوعی درک عمیق از جهان و شرایط زندگی مدرن می‌بیند.‌

جورجو آگامبن، فیلسوف ایتالیایی، در این کتاب به سراغ فریدریش هلدرلین شاعر بلندآوازه آلمانی رفته تا از مجرای بازخوانی زندگی تکین و واکاوی جنون او دریچه‌ای جدید در شناخت یکی از بزرگ‌ترین فیلسوف-شاعران عصر مدرن بگشاید. فیلسوف ایتالیایی بر آن بوده تا نشان دهد چگونه «جنون هلدرلین» پارادایم خودآیین زندگی او را برمی‌سازد و هستی‌اش را به گونه‌ای از زیستن در این جهان بدل می‌کند که با تعینات و اشارت‌های مضمونی-فرمی فرهنگ مدرن نمی‌توان به ساحت آن راه یافت.

کسانی که مطالعه‌ای در منظومه فلسفی آگامبن داشته‌اند و با مفاهیم «آستانه» و «وضعیت استثنایی» و از همه مهم‌تر «حیات برهنه» آشنایی دارند این اثر را کتابی به غایت جذاب خواهند یافت؛ از آن رو که شاعر-فیلسوفی که همواره و به تلویح در جای‌جای بزرگ‌ترین پروژه آگامبن یعنی هوموساکر قرار داشته و به اختصار و پراکنده اشاراتی به او شده، این بار، خود به موضوع اصلی پژوهش بدل می‌شود.

این کتاب در ۳۰۴ صفحه با قیمت ۳۷۰ هزار تومان توسط نشر ققنوس روانه بازار کتاب شده است.