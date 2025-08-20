۷ دلیل کم‌ رنگ یا محو شدن چاپ جت پرینتر+ راه‌ حل

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در صنایع بسته بندی، تولید، داروسازی و مواد غذایی، استفاده از دستگاههای جت پرینتر برای درج اطلاعاتی مانند تاریخ تولید، انقضا، بارکد، سری ساخت و … کاملاً ضروری است. با این حال، یکی از رایجترین مشکلاتی که کاربران این دستگاهها با آن مواجه میشوند، کمرنگ یا محو شدن چاپ است. این مشکل نهتنها کیفیت نهایی کار را پایین میآورد، بلکه میتواند منجر به مردود شدن محصولات، برگشت کالا و کاهش اعتماد مشتریان شود.
دلایل کمرنگ یا محو شدن چاپ جت پرینتر
محو شدن یا کمرنگ شدن چاپ در جت پرینتر دستی میتواند دلایل متعددی داشته باشد؛ از کیفیت جوهر گرفته تا تنظیمات نرمافزاری، شرایط محیطی و حتی نوع سطح چاپ. برای داشتن یک چاپ شفاف، خوانا و بادوام، ضروری است که اپراتورها با اصول نگهداری، تنظیم دقیق دستگاه و انتخاب صحیح مواد مصرفی آشنا باشند.
در ادامه، به بررسی مهمترین دلایل کمرنگ یا محو شدن چاپ جت پرینترها و راهحلهای کاربردی برای رفع این مشکلات میپردازیم.
۱. کیفیت پایین جوهر یا استفاده از جوهر نامناسب
یکی از دلایل اصلی کمرنگ شدن چاپ، استفاده از جوهرهای بیکیفیت یا نامناسب با نوع دستگاه و جنس سطح چاپ است. هر جت پرینتر با نوع خاصی از جوهر سازگار است و انتخاب اشتباه جوهر میتواند باعث پاشش نامناسب، خشک شدن سریع یا جذب ناکافی شود.
راهحل:
از جوهرهای اوریجینال یا تأییدشده توسط سازنده دستگاه استفاده کنید.
متناسب با جنس سطح چاپ (پلاستیک، فلز، شیشه، کارتن و …) جوهر مناسب را انتخاب کنید (مثلاً جوهر پایه حلال یا پایه آب).
به تاریخ مصرف جوهر و شرایط نگهداری آن (دمای محیط، عدم تابش نور مستقیم) توجه داشته باشید.
۲. گرفتگی نازل هد چاپگر
در اثر استفاده طولانی مدت یا عدم تمیزکاری منظم، نازلهای هد چاپگر مسدود میشوند. این گرفتگی میتواند به دلیل خشک شدن جوهر، وجود گردوغبار، یا ترکیب مواد ناسازگار ایجاد شود که باعث عدم پاشش یکنواخت جوهر و در نهایت چاپ کمرنگ یا ناقص میگردد.
راهحل:
تمیز کردن هد چاپ به صورت منظم با استفاده از محلول مخصوص یا دستمال بدون پرز.
در پایان هر شیفت کاری، عملیات "Head Cleaning" را اجرا کنید.
اگر دستگاه مدتی استفاده نمیشود، هد چاپگر را با محلول مخصوص شستوشو دهید و دستگاه را خاموش نگه دارید.
۳. تنظیمات نادرست در نرمافزار جت پرینتر
تنظیمات اشتباه مانند پایین بودن میزان جوهر مصرفی، سرعت بیش از حد چاپ، یا فاصله زیاد نازل از سطح چاپ میتواند باعث پاشش ناکامل جوهر و در نتیجه چاپ کمرنگ یا محو شود.
راهحل:
تنظیم Resolution (وضوح) و Throw Distance (فاصله پرتاب جوهر) را مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده تنظیم کنید.
مطمئن شوید که میزان جوهر خروجی در نرمافزار چاپ به حد کافی تنظیم شده باشد.
در صورت چاپ روی سطوح تیره، میزان جوهر را افزایش دهید یا از جوهرهای مخصوص با کنتراست بالا استفاده کنید.
۴. سرعت بیش از حد خط تولید
اگر سرعت حرکت بسته یا محصول از مقابل هد چاپگر بیش از حد زیاد باشد، جوهر فرصت کافی برای چسبیدن و تثبیت روی سطح را نخواهد داشت. همچنین ممکن است باعث شود چاپ به صورت ناقص انجام شود. در چنین شرایطی، استفاده از جت پرینتر صنعتی میتواند به افزایش سرعت و کیفیت چاپ کمک کند.
راه حل:
سرعت نقاله جت پرینتر یا ربات را با توانایی دستگاه جت پرینتر هماهنگ کنید.
از جت پرینترهایی با سرعت چاپ بالا یا چند نازل استفاده نمایید.
در موارد خاص، میتوان از تثبیتکنندههایی مثل سیستم هوای گرم یا لامپ UV برای خشک شدن سریع جوهر استفاده کرد.
۵. شرایط محیطی نامناسب
دمای پایین، رطوبت بالا یا گردوغبار محیطی میتوانند بر خشک شدن و چسبیدن جوهر تأثیر بگذارند. در محیطهای صنعتی که تهویه مناسب وجود ندارد، پایداری چاپ کاهش مییابد.
راهحل:
دمای محیط کاری را بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگه دارید.
از فیلترهای تصفیه هوا و تجهیزات ضدگردوغبار استفاده کنید.
در صورت استفاده از جوهرهای پایه حلال، از سیستم تهویه مناسب استفاده شود تا بخارات متراکم نشوند.
۶. سطح چاپ ناسازگار یا آلوده
سطوح چرب، مرطوب یا گردوغبارگرفته به خوبی جوهرافشانی را جذب نمیکنند. در نتیجه، جوهر به درستی روی سطح تثبیت نمیشود و چاپ کمرنگ یا پاکشدنی میگردد.
راه حل:
سطح مورد چاپ را پیش از چاپ خشک و تمیز کنید.
در صورت امکان، از آستر یا پوششهای سطحی استفاده کنید تا قابلیت چسبندگی افزایش یابد.
برای مواد خاص (مانند PVC یا فلزات براق)، از جوهرهای مخصوص با چسبندگی بالا استفاده کنید.
۷. خرابی یا فرسودگی قطعات دستگاه
با گذر زمان، قطعاتی مانند پمپ جوهر، فیلترها، برد کنترل یا سنسورها ممکن است خراب یا فرسوده شوند. این مشکل میتواند منجر به عملکرد نامناسب سیستم پاشش و در نتیجه کاهش کیفیت چاپ شود.
راه حل:
دستگاه را به صورت دورهای توسط تکنسین مجرب سرویس کنید.
فیلترها و پمپهای جوهر را طبق توصیه شرکت سازنده تعویض نمایید.
در صورت مشاهده پیغام خطا یا رفتار غیرعادی، از ادامه کار با دستگاه خودداری کرده و آن را بررسی فنی کنید.
با رعایت موارد بالا، نهتنها کیفیت چاپ حفظ میشود، بلکه عمر مفید دستگاه نیز افزایش یافته و هزینههای تعمیرات یا دوبارهکاری محصولات کاهش مییابد. در نهایت، انتخاب و استفاده از بهترین جت پرینتر دستی میتواند نقش مهمی در پیشگیری از چنین مشکلاتی و تضمین کیفیت مداوم چاپ داشته باشد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما