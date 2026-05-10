تدوین سند مدل استراتژیک معاونت ارتباطات و رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از سررسید تخصصی ارتباطات و رسانه با عنوان «رِسا» با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، مدیران و فعالان حوزه روابط عمومی و رسانه برگزار شد؛ رویدادی که با هدف ارتقای دانش حرفهای و پیوند میان آموزش دانشگاهی و فعالیتهای اجرایی در حوزه ارتباطات طراحی شده است.
در این مراسم که با حضور محمداحسان خرامید معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و چهرههایی همچون جواد قاسمی رئیس انجمن روابط عمومی ایران، صدیقه ببران، سیدغلامرضا کاظمیدینان، امیرعباس تقیپور، زهره سلطانمحمدی، محمدرضا پارسیان و مصطفی بابایی برگزار شد، حاضران بر ضرورت توسعه دانش تخصصی، بهرهگیری از ابزارهای نوین آموزشی و حرکت روابط عمومیها به سمت برنامهریزی راهبردی تأکید کردند.
محمداحسان خرامید معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان در این آیین گفت: این محصول با هدف ارتقای دانش تخصصی و هوشمندسازی فعالیتهای ارتباطی در حوزه روابط عمومی و رسانه تدوین شده و حاصل همکاری جمعی از کارشناسان و صاحبنظران معاونت ارتباطات و رسانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.
وی افزود: این سررسید در قالب یک ابزار کاربردی آموزشی طراحی شده و برای هر هفته از سال، یکی از ۵۲ نظریه کلیدی ارتباطات را معرفی میکند تا زمینه پیوند میان مفاهیم نظری و اجرای حرفهای در روابط عمومیها فراهم شود.
خرامید با اشاره به ویژگیهای محتوایی این محصول گفت: برای نخستینبار، مناسبتها و روزهای مرتبط با مفاخر و پیشکسوتان رسانه و روابط عمومی در یک تقویم تخصصی گردآوری شده است. همچنین بخشی از این سررسید به آموزش هوش مصنوعی و اصول پرامپتنویسی اختصاص دارد تا فعالان رسانه بتوانند از ظرفیت فناوریهای نوین در تولید محتوا و ایدهپردازی استفاده کنند.
وی ادامه داد: این سررسید علاوه بر محتوای تخصصی، دارای بخشهای کاربردی متنوعی برای برنامهریزی روزانه، هفتگی و ماهانه، هدفگذاری فردی و حرفهای، ثبت ایدهها، جلسات و یادداشتها و نیز پیگیری عادتها و وظایف روزانه است که با هدف افزایش بهرهوری و نظم حرفهای طراحی شده است.
معاون سازمان فرهنگی هنری همچنین از تولید ویدئوهای اختصاصی برای معرفی فرهنگسراها و ظرفیتهای فرهنگی سازمان خبر داد و گفت: این ویدئوها از طریق QR Code در صفحات سررسید در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. افزون بر این، اطلاعات سالنهای رویداد فرهنگسراها، معرفی باشگاه مخاطبان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و معرفی رسانه خبری «رسا» نیز در این مجموعه ارائه شده است.
وی افزود: در بخشی دیگر از این سررسید، برای نخستینبار زادروز ۶۰ تن از اساتید برجسته حوزههای روابط عمومی، ارتباطات، روزنامهنگاری، مدیریت رسانه، جامعهشناسی و فناوری اطلاعات و همچنین زادروز و سالروز درگذشت ۱۵ استاد فقید این حوزهها درج شده است؛ اقدامی که با هدف پاسداشت میراث علمی و نقش اثرگذار پیشگامان ارتباطات صورت گرفته است.
خرامید همچنین با اشاره به توجه ویژه این سررسید به فناوریهای نوین اظهار کرد: بخشی از این مجموعه به معرفی هوش مصنوعیهای ایرانی و جهانی و کاربرد آنها در حوزه رسانه، ارتباطات و تولید محتوا اختصاص یافته تا فعالان این عرصه بتوانند با ابزارهای نوین و ظرفیتهای فناوری آشنا شوند.
وی ادامه داد: در کنار این سررسید، مجموعهای شامل ۵۲ کتابک آموزشی جیبی نیز تدوین شده که موضوعاتی مانند تشریفات، خبرنویسی و هوش مصنوعی را پوشش میدهد و در دورههای آموزشی داخلی سازمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
خرامید در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین «سند مدل استراتژیک معاونت ارتباطات و رسانه» خبر داد و اظهار کرد: این سند بهعنوان نقشه راه آینده معاونت ارتباطات و رسانه عمل خواهد کرد و مجموعه دستورالعملهای اجرایی نیز در قالب یک کتاب جامع آموزشی سازمانی گردآوری شده است.
از دیگر ویژگیهای این سررسید میتوان به کاملترین تقویم مناسبتی شمسی، قمری و میلادی، برنامهریزی روزانه، هفتگی و ماهانه، بخش هدفگذاری سالانه و ماهانه، صفحات یادداشت آزاد، بخش پیگیری عادتها (Habit Tracker)، فهرست کارهای روزانه (To-Do List)، برنامهریزی پروژهها، ثبت و پیگیری جلسات، امکان اولویتبندی فعالیتها، طراحی ارگونومیک و کاربردی صفحات، کاغذ باکیفیت مناسب نوشتار، صحافی مقاوم و بادوام، طراحی گرافیکی مینیمال و الهامبخش و اندازه مناسب برای حمل روزانه اشاره کرد.
در این مراسم همچنین اساتید حوزه ارتباطات بر کارآمدی ابزارهای ارتباطی همچون سررسید تاکید کردند و این پلنر را ابزاری برای ارتقای جایگاه رسانه و روابط عمومی دانستند.
