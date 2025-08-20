تأمین پنل خورشیدی و مخزن آب برای همه خانوارهای عشایری بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رستمی صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: در بین سه جامعه شهری، روستایی و عشایری، جامعه عشایری کمتر مورد توجه قرار گرفته و با مشکلات و محرومیتهای فراوانی روبرو هستند.
وی با اشاره به اینکه در اول مهر بسیاری از مردم، مسئولان و خیرین در تلاش برای رفع مسائل و مشکلات مدارس شهرها و روستاها هستند، افزود: در این بین رفع مشکلات مدارس عشایری کمتر دنبال میشود.
مدیرکل امور عشایری استان بوشهر ادامه داد: عشایر تولیدکنندگان واقعی و کم توقع هستند که با کمترین امکانات تولید میکنند و با چالشهای دست و پنجه نرم میکنند که نیازمند نگاه ویژهتری است.
بهبود وضعیت راههای عشایری
وی با بیان اینکه طی یکی دو سال اخیر اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خورده است افزود: مطالبه بیش از ۴۰ ساله عشایر در بخش بوشکان با احداث جاده چنیر در حال تحقق است و اعتبارات را گرفته و مطالعات نیز انجام شده است که با افتتاح آن شاهد رضایتمندی در جامعه عشایری خواهیم بود.
رستمی از اجرای طرح راهسازی در دشتستان در تنگ خون، سنا بن سنا و جاده حسین آباد خبر داد و اضافه کرد: این پروژهها با جدیت دنبال شده و طی ماههای آینده دنبال میشود.
وی از پیگیری برای اجرای جاده گردنه وای وای در شهرستان دشتی و نقش آن در کاهش مسیر و بهبود تردد خبر داد و بیان کرد: در حوزه آب اقدامات و پیگیریهای گستردهای انجام شده است و با تمام توان در حال خدماتدهی هستیم.
مدیرکل امور عشایری استان بوشهر با بیان اینکه در پاییز و زمستان چالش تأمین آب و نهادههای دامی خواهیم داشت، بر لزوم تلاش و برنامهریزی مسئولان مربوطه برای اقدام در این زمینه تاکید کرد.
تأمین آب و برق
وی از تأمین پنل خورشیدی و مخزن آب برای همه خانوارهای عشایری استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: برای بیش از سه هزار خانوار عشایر کوچ رو استان پنل خورشیدی قابل حمل و مخزن هزار لیتری تهیه شده است.
رستمی افزایش اعتبارات هزینهای امور عشایر استان خبر داد و گفت: در زمینه پرداخت تسهیلات نیز ۵۰ میلیارد تومان تصویب شد که ۷۴ درصد از آن اختصاص یافته است.
وی اظهار کرد: در استان بوشهر ۶ هزار خانوار عشایری با جمعیت ۳۰ هزار نفر حضور دارند که اغلب آنها کوچ رو بوده و بیشترین عشایر مربوط به دشتستان، دشتی و تنگستان است.
مدیرکل امور عشایری استان بوشهر از تولید سالانه ۵۰۰ تن عسل توسط عشایر استان خبر داد و اضافه کرد: دانشآموزان عشایر با مشکلات و چالشهای فراوانی نظیر کمبود معلم و امکانات آموزشی روبرو هستند.
