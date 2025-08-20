لزوم توجه شورای فرهنگ عمومی استان به برند سازی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی صبح چهارشنبه در دویست و شصتمین جلسه این شورا گفت: باید کاری کنیم که با شنیدن نام کرمان، ظرفیت‌های بی‌نظیر فرهنگی، صنعتی، تولیدی و گردشگری آن در ذهن‌ها نقش ببندد.



استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع کرمان، بر لزوم کار و برند سازی بر روی این ظرفیت‌ها در نشست‌هایی مانند شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد.



وی، "فرهنگ کار" و "فضای مجازی" را از دیگر موضوعات مهم برای بررسی در این شورا عنوان کرد و افزود: "سبک زندگی" یکی از افتخارات کرمان است که باید آن را برجسته کنیم.



طالبی همچنین بر بهره‌گیری از مناسبت‌های ملی و مذهبی برای معرفی هرچه بیشتر استان تأکید و خاطرنشان کرد: کرمان پایتخت مقاومت جهان اسلام است و باید مؤلفه‌های این موضوع و فرهنگ ایثار و مقاومت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.



وی در ادامه، درباره تغییر نام خیابان‌ها هشدار داد و گفت: تغییر نام خیابان‌هایی که در میان مردم جا افتاده‌اند، لزوماً به تحقق هدف منجر نمی‌شود و اغلب مردم همچنان از نام قدیمی استفاده می‌کنند.



در این جلسه، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان، نیز بر نقش راهبردی شورای فرهنگ عمومی و لزوم فعال‌سازی کارگروه‌های آن تأکید کرد.



در پایان این نشست، احکام اعضا و رؤسای کمیته‌های شورای فرهنگ عمومی استان اعطا شد.