استان کرمان پایلوت معرفی قهرمانان ملی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان که با حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان بر ظرفیت استان در تبیین وجوه مختلف قهرمانان ملی و ارائه الگویی به کشور تأکید کرد.
استاندار کرمان با اشاره به اهمیت مکتب قهرمانان ملی گفت: موزهای در استان میتواند بهعنوان پایلوت مطرح شود و نشان دهد این قهرمانان دارای ابعاد مختلف شخصیتی هستند و نقشی بهعنوان چتر بر سر مردم با صداهای مختلف دارند.
طالبی گفت: در کنار بررسی گزینههای مدیریتی، تلاش میکنیم تا نظر همه دستگاهها در بخشهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.
