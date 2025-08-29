به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام المسلمین حسن علیدادی سلیمانی، در خطبههای نماز جمعه کرمان که در محل مصلای امام علی (ع) این شهر برگزار شد با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) گفت: سرانجام این امامت نجات کل بشریت و اجرای عدالت به معنی حقیقی کلمه در جای جای دنیا است.
وی، با اشاره به سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر که حکمرانی تراز اسلامی را به تصویر کشاندند افزود: اخلاص، تدبیر، اراده بالا و انجام تکلیف در حکمرانی آنطور که خداوند میخواهد توسط ایشان در تابلویی تمام نما تصویر شد.
وی افزود: ضرورت تاسی دولتمردان به دو شهید در عرصه خدمت مخلصانه به مردم و تقویت پایههای حکومت دینی، مورد تأکید قرار دارد.
امام جمعه کرمان با اشاره به سالروز خروج آمریکاییها از افغانستان و رسوایی آنها گفت: این رسوایی البته برای آنان مهم نیست و در جغرافیای دیگر جهان اسلام حضور اشغالگرانه دارند و تا شکست نخورند به اشغالگری پایان نمیدهند.
علیدادی سلیمانی، افزود: امروز آمریکاییها پشتیبان جدی و پنهان رژیم صهیونیستی در نسلکشی در غزه هستند و حقوق بشر آمریکایی کمر به قتل مظلومان بسته است.
امام جمعه کرمان با بیان اینکه کشور ما اکنون در توقف آتش است و هر لحظه ممکن است اتفاقی بیفتد؛ افزود: رهبر عالیقدر انقلاب تأکید بر همبستگی ملی دارند.
وی با تاکید بر ایستادگی و همبستگی مقتدرانه ملت و لزوم حفظ قدرت آفندی و پدافندی در برابر دشمن اظهار کرد: نیروهای مسلح مؤمن و مقتدر ۱۲ روز شجاعانه و مردانه مقاومت کردند و هر روز بخشی از توانمندی خود را به صحنه عمل آوردند که دنیا روز به روز مبهوتتر میشد.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: بخش نرم جنگ متوجه آحاد مردم، سلاح آن و همبستگی و عدم اختلاف است که هر چه محکمتر و قویتر شود در بخش نرم جلوی طمع دشمنان گرفته میشود.
علیدادی سلیمانی تصریح کرد: دشمن فکر میکرد ما در صحنه نرم دچار شکست شدیم، اما وقتی وحدت ایرانیان و ایران یکپارچه را دید در بخش سخت عقبنشینی کرد.
وی افزود: همه گروههای سیاسی و اصحاب قلم و تریبون اجازه ندهند این وحدت دچار خدشه شود، زیرا مخدوش کردن این بخش، بازی در میدان دشمن است.
وی ادامه داد: اگر در بخش نرم دشمن یکپارچگی ملت را ببیند به هیچ وجه طمع کوچکترین شلیک سخت نمیکند.
