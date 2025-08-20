  1. استانها
  2. البرز
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

اعزام جوانان هلال احمر البرزی به مشهد برای خدمت رسانی به زائران رضوی

اعزام جوانان هلال احمر البرزی به مشهد برای خدمت رسانی به زائران رضوی

کرج- مدیرعامل جمعیت هلال احمر اساان البرز خبر داد: ۸۰ نفر از اعضای جوانان هلال احمر استان البرز برای خدمت رسانی به زائران امام رئوف عازم مشهد مقدس شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر خلفی گفت: اعضای جوانان این جمعیت به‌منظور ارائه خدمات امدادی فرهنگی به زائران امام رئوف در قالب طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت» عازم مشهد مقدس شدند.

خلفی، تصریح کرد: ۸۰ نفر در این طرح مشارکت دارند و در مسیرهای حضور زائرین، به مناسبت ایام سالروز شهادت امام رضا (ع) و دهه پایانی ماه صفر، نسبت به ارائه خدمات فرهنگی، امدادی و برپایی ایستگاه‌های صلواتی و ایستگاه سلامت و ویلچررانی اقدام می‌کنند.

وی افزود: این طرح با هدف اشاعه فرهنگ خدمت به همنوعان، جهت تبیین اهداف جمعیت هلال احمر و کمک به زائرین کم توان در مسیر زیارت امام رئوف و ارتقا تعامل جوانان با اقشار و قومیت‌های مختلف کشور و بهره مندی از ظرفیت اعضای جوانان جهت بهبود شرایط زائرین کم توان اجرا می‌شود.

کد خبر 6566150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها