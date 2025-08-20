اعزام جوانان هلال احمر البرزی به مشهد برای خدمت رسانی به زائران رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر خلفی گفت: اعضای جوانان این جمعیت به‌منظور ارائه خدمات امدادی فرهنگی به زائران امام رئوف در قالب طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت» عازم مشهد مقدس شدند.

خلفی، تصریح کرد: ۸۰ نفر در این طرح مشارکت دارند و در مسیرهای حضور زائرین، به مناسبت ایام سالروز شهادت امام رضا (ع) و دهه پایانی ماه صفر، نسبت به ارائه خدمات فرهنگی، امدادی و برپایی ایستگاه‌های صلواتی و ایستگاه سلامت و ویلچررانی اقدام می‌کنند.

وی افزود: این طرح با هدف اشاعه فرهنگ خدمت به همنوعان، جهت تبیین اهداف جمعیت هلال احمر و کمک به زائرین کم توان در مسیر زیارت امام رئوف و ارتقا تعامل جوانان با اقشار و قومیت‌های مختلف کشور و بهره مندی از ظرفیت اعضای جوانان جهت بهبود شرایط زائرین کم توان اجرا می‌شود.