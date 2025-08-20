به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات با اشاره به ثبت ۱۰۷۲ حادثه در سامانه‌های شبکه امداد و نجات کشور طی ۲۲ تا ۲۸ مرداد ماه اظهار کرد: در این مدت ۶۶۱ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند، ۱۳۶۳ نفر در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شدند و ۴۰ عملیات نجات فنی انجام شد. همچنین در جریان حوادث، ۲۹ نفر از جان‌باختگان رهاسازی شدند.

وی افزود: در بخش حمایت از آسیب‌دیدگان، بیش از ۶۵ هزار و ۸۷۸ نفر اسکان اضطراری یافتند، ۱۸ نفر به مناطق امن منتقل شدند و ۳۶۱۴ نفر اقلام امدادی دریافت کردند. علاوه بر این، در حوادث برف و سیلاب ۱۲۸ نفر گرفتار (در ۳۰ خودرو) رهاسازی شدند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات با اشاره به استان‌های دارای بیشترین حادثه گفت: مازندران با ۱۰۱ حادثه، ایلام با ۹۰ و اصفهان با ۷۹ حادثه در صدر استان‌های پرحادثه قرار گرفتند. به گفته کبادی، بیشترین مصدومان انتقالی در استان ایلام (۱۳۳ نفر)، مازندران (۵۹ نفر) و اصفهان (۵۴ نفر) بودند و بیشترین درمان‌های سرپایی در استان قم با ۸۲۰ نفر انجام شد.

کبادی خاطرنشان کرد: در حوادث ترافیکی برون‌شهری نیز ۴۷۸ حادثه ثبت شد که منجر به انتقال ۳۸۸ مصدوم به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۵۶ نفر شد. بیشترین حوادث ترافیکی در استان‌های اصفهان (۵۲ حادثه)، آذربایجان غربی (۳۴ حادثه) و گلستان (۳۳ حادثه) گزارش شده است.

وی با اشاره به عملیات کوهستان در این بازه زمانی گفت: ۲۷ حادثه کوهستان ثبت شده که در مجموع ۳۱ نفر حادثه‌دیده داشت و از این تعداد ۲۵ نفر مصدوم شدند. بیشترین عملیات کوهستان در استان‌های البرز، تهران و فارس (هرکدام ۳ حادثه) و بیشترین حادثه‌دیدگان در استان البرز با ۴ نفر گزارش شد.

معاون عملیات سازمان امدادونجات در پایان تأکید کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور با آمادگی کامل و تجهیزات تخصصی در خدمت هموطنان هستند و هموطنان می‌توانند در مواقع بروز حادثه با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امدادونجات تماس بگیرند.