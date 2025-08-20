  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

امدادرسانی هلال‌احمر به بیش از ۶۵ هزار نفر در حوادث یک هفته گذشته

امدادرسانی هلال‌احمر به بیش از ۶۵ هزار نفر در حوادث یک هفته گذشته

نیروهای هلال‌احمر در هفته گذشته به بیش از ۶۵ هزار حادثه‌دیده در بیش از هزار حادثه در سراسر کشور خدمات امدادی شامل امدادونجات، اسکان اضطراری و انتقال به مراکز درمانی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات با اشاره به ثبت ۱۰۷۲ حادثه در سامانه‌های شبکه امداد و نجات کشور طی ۲۲ تا ۲۸ مرداد ماه اظهار کرد: در این مدت ۶۶۱ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند، ۱۳۶۳ نفر در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شدند و ۴۰ عملیات نجات فنی انجام شد. همچنین در جریان حوادث، ۲۹ نفر از جان‌باختگان رهاسازی شدند.

وی افزود: در بخش حمایت از آسیب‌دیدگان، بیش از ۶۵ هزار و ۸۷۸ نفر اسکان اضطراری یافتند، ۱۸ نفر به مناطق امن منتقل شدند و ۳۶۱۴ نفر اقلام امدادی دریافت کردند. علاوه بر این، در حوادث برف و سیلاب ۱۲۸ نفر گرفتار (در ۳۰ خودرو) رهاسازی شدند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات با اشاره به استان‌های دارای بیشترین حادثه گفت: مازندران با ۱۰۱ حادثه، ایلام با ۹۰ و اصفهان با ۷۹ حادثه در صدر استان‌های پرحادثه قرار گرفتند. به گفته کبادی، بیشترین مصدومان انتقالی در استان ایلام (۱۳۳ نفر)، مازندران (۵۹ نفر) و اصفهان (۵۴ نفر) بودند و بیشترین درمان‌های سرپایی در استان قم با ۸۲۰ نفر انجام شد.

کبادی خاطرنشان کرد: در حوادث ترافیکی برون‌شهری نیز ۴۷۸ حادثه ثبت شد که منجر به انتقال ۳۸۸ مصدوم به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۵۶ نفر شد. بیشترین حوادث ترافیکی در استان‌های اصفهان (۵۲ حادثه)، آذربایجان غربی (۳۴ حادثه) و گلستان (۳۳ حادثه) گزارش شده است.

وی با اشاره به عملیات کوهستان در این بازه زمانی گفت: ۲۷ حادثه کوهستان ثبت شده که در مجموع ۳۱ نفر حادثه‌دیده داشت و از این تعداد ۲۵ نفر مصدوم شدند. بیشترین عملیات کوهستان در استان‌های البرز، تهران و فارس (هرکدام ۳ حادثه) و بیشترین حادثه‌دیدگان در استان البرز با ۴ نفر گزارش شد.

معاون عملیات سازمان امدادونجات در پایان تأکید کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور با آمادگی کامل و تجهیزات تخصصی در خدمت هموطنان هستند و هموطنان می‌توانند در مواقع بروز حادثه با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امدادونجات تماس بگیرند.

کد خبر 6566438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها