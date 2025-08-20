شاخص کل بورس همچنان نزولی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز بازار بورس تهران تحت فشار فروش قرار گرفت و شاخص کل با افت ۱۸,۹۱۶ واحدی، به سطح ۲,۴۷۵,۲۲۰ واحد رسید و بازدهی روزانه منفی ۰.۷۶ درصد را تجربه کرد. شاخص هم‌وزن نیز با کاهش ۱,۵۶۱ واحدی به ۷۶۸,۰۰۱ واحد رسید و بازدهی ۰.۲ درصدی منفی را ثبت کرد.

ارزش بازار بورس تهران به ۸,۷۰۰.۶ هزار میلیارد تومان (حدود ۹۳ میلیارد دلار) رسید و ارزش معاملات خرد سهام برابر با ۳.۸ هزار میلیارد تومان بود. همچنین ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت ۷.۸ هزار میلیارد تومان ثبت شد و بازار مشتقه با معاملات آپشن به ارزش ۳۳۴.۱ میلیارد تومان دنبال شد. ارزش معاملات بلوک سهام و صندوق نیز به ترتیب ۸۷۱.۲ و ۶۷۲.۷ میلیارد تومان گزارش شد.

حجم معاملات خرد در طول روز به ۱۵.۲ میلیارد سهم رسید و ورود پول حقیقی منفی به بورس ۵۶۶.۲ میلیارد تومان بود، در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت شاهد ورود پول ۱۰.۱ میلیارد تومانی بودند. سرانه خرید حقیقی ۳۷.۰ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۴۳.۹ میلیون تومان ثبت شد.

از مجموع نمادهای معامله شده، تنها ۳۰ درصد یعنی ۲۶۹ نماد در پایان روز مثبت باقی ماندند و ۷۰ درصد یعنی ۶۱۳ نماد منفی بسته شدند. میانگین قیمت بازار در گروه L برابر با کاهش ۰.۷۳ درصد و در گروه C با کاهش ۰.۳۴ درصد مواجه شد. ارزش سفارشات خرید امروز ۸۸۵ میلیارد تومان بود، در حالی که ارزش سفارشات فروش به ۳,۵۰۰ میلیارد تومان رسید.