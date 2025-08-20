به گزارش خبرنگار مهر، عادل کاظمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور ۸۴ درصد به بخش حرارتی، ۱۳ درصد برق‌آبی، یک درصد اتمی و ۲ درصد به بخش تجدیدپذیر اختصاص دارد.

وی به مشکل ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: بخشی از ناترازی به نیروگاه‌های آبی برمی‌گردد و با توجه به اینکه با خشکسالی مواجه هستیم و به دلیل کاهش ذخایر آب پشت سدها، تولید نیروکاه‌های برق‌آبی با مشکل روبه‌رو شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان یادآور شد: همچنین چالش دیگر به موضوع خصوصی‌سازی برمی‌گردد؛ چراکه اصل ۴۴ تاکید می‌کند که دولت وارد سرمایه‌گذاری در نیروگاه نشود و ظرفیت‌سازی در بخش خصوصی اتفاق بیفتد.

کاظمی ادامه داد: طبق قوانین ادارات باید ۲۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژی‌های پاک تامین کنند و اگر از سال ۹۶ تا کنون این قوانین از سوی ادارات و صنایع جدی‌تر گرفته می‌شد، اکنون می‌توانستیم چالش‌ها را پشت بگذاریم.

وی با اشاره به افزایش بی‌رویه مشترکان صنعت برق عنوان کرد: ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه جدید تعریف شده که در جریان عبور از پیک بار سال آینده با معضلات مواجه نباشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان افزود: ۱۱۰ پروژه اصلاح، تقویت و افزایش ظرفیت شبکه و پست‌های توزیع برق استان با اعتبار بیش از ۵۹۲ میلیارد ریال در بازه زمانی خرداد تا مردادماه امسال و با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه اجرا شد.

وی در مورد برق‌رسانی به پروژه اقدام ملی مسکن اظهار کرد: ۲۸ هزار واحد مسکونی در اقدام ملی مسکن آغاز شده که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، ۹ هزار و ۷۰۰ مشترک جدید اضافه شده و بیش از یک هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

کاظمی تعداد پروژه‌های تامین برق مشترکان روستایی از محل عوارض برق روستایی در سال ۱۴۰۴ را ۹۰ مورد برشمرد و گفت: نزدیک ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه‌ها هزینه شده است.

وی از احداث سه نیروگاه دولتی خبر داد و گفت: با ورود این نیروگاه‌ها به مدار شبکه‌های تولید و توزیع برق، امیدواریم بخشی از مشکلات ناترازی برق کشور کاهش یابد و زیرساخت‌های انرژی استان بیش از پیش تقویت شود.