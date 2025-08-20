به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، محمدصادق عظیمی‌فر درباره واردات نفت‌گاز به کشور اظهار کرد: چند ماه است که واردات نفت‌گاز کشور به صفر رسیده است و استمرار آن سالانه حدود یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور خواهد داشت.

وی به افزایش ۳ میلیون لیتری تولید روزانه نفت‌گاز از ابتدای سال تاکنون با استفاده از افزایش تولید، افزایش خوراک و راه‌اندازی برخی واحدهای کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: اقدام‌های مؤثری نیز در حوزه مصرف در زمینه مبارزه با قاچاق انجام شد و مصرف نفت‌گاز حدود ۵ میلیون لیتر در روز کاهش یافت که در مجموع، این دو اقدام سبب شد نیازی به واردات نفت‌گاز در کشور نداشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه هم‌اکنون مقدار ذخایر نفت‌گاز کشور (انبار پخش، خط و نیروگاه) نسبت به مدت مشابه پارسال، نزدیک به ۱.۵ میلیارد لیتر افزایش یافته است، بیان کرد: ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی نیز حدود ۶۰ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است که این افزایش ذخایر نقش قابل‌توجهی در پیشگیری از قطع برق در فصل زمستان دارد.

افزایش سهمیه نفت‌گاز دیزل ژنراتور صنایع

عظیمی‌فر درباره روند تخصیص سوخت در کشور با تأکید بر اینکه سهمیه سوخت بر اساس کارکرد و درخواست متولی مصرف مانند وزارت صمت و وزارت راه به بخش مصرف‌کننده اختصاص می‌یابد، گفت: در تابستان امسال به‌دلیل افزایش مصرف دیزل ژنراتور بخش صنایع، با همکاری و هماهنگی وزارت صمت، سهمیه نفت‌گاز بخش صنایع با حدود ۴۰ درصد افزایش نسبت به پارسال از ۲۵۰ میلیون لیتر به ۳۵۰ میلیون لیتر رسانده‌ایم، همچنین امسال به‌منظور تأمین مصارف دیزل ژنراتورهای صنایع، برای نخستین بار نفت‌گاز در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه شد.

وی با اشاره به اینکه بخش‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده یک شبکه به هم پیوسته‌اند، تأکید کرد: برای کاهش ناترازی و واردات سوخت‌های مایع لازم است تمام چرخ‌دنده‌های اقتصاد کشور به‌درستی و در کنار هم در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی گام بردارند تا کل کشور بتواند از مزایای این صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی بهره‌مند شود.