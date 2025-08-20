اردشیر آذر در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان و با هدف کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار، کلیه ادارات دولتی، نهادهای عمومی، دستگاههای اجرایی، مراکز آموزشی و شرکتهای بیمه دولتی در روز شنبه تعطیل خواهند بود.
وی افزود: این تصمیم در راستای جبران ناترازی مصرف انرژی اتخاذ شده و لازمالاجرا است. با این حال، با توجه به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان، مدیران ادارات مرتبط موظف به حضور در محل کار و شرکت در جلسات برنامهریزی شده هستند.
آذر با اشاره به استثنائات این تعطیلی تصریح کرد: مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، پاسگاهها و مراکز انتظامی مشمول این تعطیلی نیستند و طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
وی ادامه داد: شعب کشیک بانکها نیز فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه خواهند کرد. همچنین مدیران دستگاهها موظفند نسبت به خاموش کردن سیستمهای سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی اقدام کرده و نظارت کامل بر مصرف بهینه انرژی داشته باشند.
نظر شما