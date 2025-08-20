  1. جامعه
نوسازی بخش جنوبی خط یک مترو تهران با حضور ۴۰۰ نیروی انسانی

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران از آغاز عملیات نوسازی بخش جنوبی خط یک مترو تهران در بازه زمانی ۲۹ مرداد تا ۳ شهریور با مشارکت بیش از ۴۰۰ نیروی متخصص خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با بیان اینکه هدف اصلی این پروژه ارتقای ایمنی و کیفیت سفر مسافران است، اظهار داشت: این عملیات از ساعت ۲۰ روز چهارشنبه ۲۹ مرداد آغاز می‌شود و تا بامداد دوشنبه ۳ شهریور ادامه خواهد داشت، شامل تعویض ۱,۵۰۰ اصله تراورس، نصب ۳,۰۰۰ ست ادوات اتصال، توزیع ۲,۰۰۰ مترمکعب بالاست و اجرای ,۳۵۰۰ مترمربع فرش ژئوکامپوزیت است.

وی با تأکید بر اینکه بهسازی خطوط ریلی از اولویت‌های اصلی شرکت بهره‌برداری مترو محسوب می‌شود، افزود: اجرای این طرح علاوه بر افزایش ضریب ایمنی، موجب کاهش مصرف انرژی، افزایش سرعت حرکت قطارها و کاهش زمان سفر خواهد شد؛ اقدامی مهم که در راستای تحول سیستم حمل‌ونقل ریلی پایتخت صورت می‌گیرد.

لطفی همچنین خاطرنشان کرد: این پروژه با هدف کاهش ارتعاشات، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت سفر شهروندان در حال انجام است و تمام تلاش شده تا عملیات با حداقل اختلال در خدمات ریلی همراه باشد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در پایان از همراهی و همکاری شهروندان در طول اجرای این عملیات قدردانی کرد و گفت: اگرچه این اقدامات عمرانی ممکن است محدودیت‌هایی به‌طور موقت ایجاد کند، اما نتیجه نهایی آن افزایش کیفیت و ایمنی سفر برای همه هموطنان خواهد بود.

