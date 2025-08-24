نشست معاونین دانشجویی دانشگاهها برگزار می شود

جهانبخش دانشیان معاون سازمان امور دانشجویان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری هفتاد و هشتمین نشست معاونین دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزشی کشور گفت: این نشست در شهریور ماه در دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد و قرار است چالش هایی که معاونین دانشجویی در دانشگاه با آن روبرو هستند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: براساس سیاست و نظر ریاست سازمان امور دانشجویان مقرر است بیشتر شنونده مسائل و مشکلات معاونین دانشگاه ها باشیم و پس از طرح مسائل توسط معاونان، اقدامات لازم، چاره اندیشی شده و برنامه‌ریزی شود.

معاون سازمان امور دانشجویان افزود: برگزاری هفتاد و هشتمین نشست معاونین دانشجویی کشور، از لحاظ شکلی نیز با نشست هفتاد و ششم تفاوت خواهد داشت و مهمترین مشکلات درحوزه دانشجویی در چند پنل دسته بندی شده و در هر پنل به یک یا دو محور اصلی پرداخته شود.

دانشیان افزود: همچنین اقدامات صورت گرفته در خصوص بیانیه ۷۶ با مرور آن مطرح خواهد شد و در پایان نشست، بیانیه پایانی که حاصل جمع بندی مباحث طرح شده است قرائت و به تصویب می رسد و بر اساس آن اقدامات لازم به منظور انجام و پیگیری امور تا نشست بعدی معاونین مشخص می شود.

وی تاکید کرد: تلاش ما در سازمان حل چالش ها و رفع موانع پیش رو است تا بتوانیم به جامعه دانشجویی کشور خدمات ارائه داده و زیست مناسب دانشجویی را فراهم کنیم.