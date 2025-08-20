به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، صبح امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه در جلسه هم اندیشی با مشاوران کمیسیون های پزشکی قانونی گفت: پزشک نماها عمدتاً از طریق فضای مجازی و با تبلیغات فراوان در این فضا به دنبال جلب مشتری هستند و متأسفانه برخی هموطنان بدون توجه به تخصص و توانایی افراد برای دریافت خدمات زیبایی به ایشان مراجعه می کنند.

وی با اشاره به اینکه عمده پرونده های قصور در حوزه زیبایی مربوط به ورود پزشک نماها به این حوزه است از مردم درخواست کرد در انتخاب پزشکان برای دریافت خدمات حوزه زیبایی دقت بیشتری داشته باشند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به اهمیت نظرات کمیسیون های پزشکی قانونی در تعیین تکلیف بسیاری از پرونده های قضایی تصریح کرد: کمیسیون های پزشکی قانونی مجموعه‌ای گسترده و مهم است که به طور مستقیم با حقوق مردم ارتباط دارد و اینکه نظرات پزشکی قانونی به عنوان فصل الخطاب در تعیین تکلیف پرونده های قضایی قلمداد می شود، نتیجه تلاش و زحمات شما عزیزان است.

وی اظهار داشت: در بسیاری از پرونده های مهم با جنبه ملی و یا حتی بین المللی، تشخیص خوب و اظهارنظر دقیق کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی به تأمین امنیت و آرامش روانی در جامعه کمک فراوانی کرده است که همین موضوع جایگاه مهم کمیسیون ها را نشان می دهد.

وی ادامه داد: در سال های گذشته نظر کارشناسی پزشکی قانونی تنها به عنوان یک نظر مشورتی برای قاضی محسوب می شد اما امروزه به جایگاهی رسیده ایم که اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در حوزه های تخصصی مختلف در صدور آرای قضایی و احقاق حقوق مردم بسیار مورد توجه قرار می گیرد، بنابراین هرچه کارشناسی های سازمان دقیق تر و سریع تر باشد در صدور آرای پرونده های قضایی مؤثرتر خواهد بود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه تلاش این سازمان حرکت در بهترین مسیر و ارائه خدمت به مطلوب ترین شکل ممکن است، گفت: باید در حوزه کمیسیون ها اقداماتی انجام داد که هم حرمت جامعه پزشکی به عنوان سرمایه های علمی و معنوی جامعه از یک سو و هم حقوق مردم به عنوان مراجعین به سازمان از سوی دیگر حفظ شود و در عین حال دستگاه قضایی نیز بهترین بهره را از ماحصل کار کمیسیون ها برای احقاق حقوق افراد و صدور رای عادلانه ببرد.

مسجدی در ادامه به تأسیس دانشکده پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته مجوز راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی صادر شد و هم اکنون مراحل راه اندازی و شروع فعالیت آن در حال انجام است که اقدامی قابل توجه در تقویت بعد آموزشی و علمی سازمان خواهد بود.

وی افزود: سازمان با بهره مندی از دانش و تخصص نخبگان جوان و با انگیزه، از فرصت تحریم ها استفاده کرد و در همین راستا موفق به ساخت و تولید برخی دستگاه ها و مواد مصرفی مورد نیاز در آزمایشگاه های سازمان شد که از جمله آنها کیت ژنتیک است که اولین نسخه آن در سال ۱۴۰۰ رونمایی شد و به تدریج ارتقا یافت.

به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تلاش های صورت گرفته و توانایی نخبگان جوان و با انگیزه داخلی، در حال حاضر این سازمان در حوزه آزمایشگاه ژنتیک تا بیش از ۹۰ درصد به خودکفایی رسیده است.

مسجدی به موضوع فراوری بافت و منفعت مردم و بیماران از این محصولات نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سالانه ۵۰ هزار بیمار از بافت های فراوری شده استفاده می کنند، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و با هدف کمک به بیماران نیازمند به این حوزه وارد شد؛ در حال حاضر نیز به تولید اولین محصولات در این حوزه بسیار نزدیک شده است.

وی یادآور شد: بر اساس بررسی صورت گرفته تأمین بافت های فراوری شده برای درمان بیماران در فاصله سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، ۲۰۰ میلیون دلار ارزبری از کشور داشته که مبلغ قابل توجهی است در حالیکه می توان با تولید این بافت ها در کشور صرفه جویی ارزی قابل توجهی را نیز ایجاد کرد.

وی در پاسخ به یکی از کارشناسان حاضر در جلسه در خصوص راه اندازی بیمه بدون مقصر نیز گفت: این موضوع در هفتمین همایش سراسری طب و قضا به عنوان یکی از محورهای اساسی مطرح شد و مورد استقبال نیز قرار گرفت، هرچند متولی اصلی این امر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است اما سازمان با توجه به ضرورت، پیگیری آن را در دستور کار قرار داده، جلساتی را نیز برگزار کرده است که امیدوارم هرچه زودتر به نتیجه برسد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه از هر ایده و پیشنهادی برای بهبود رویه رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی استقبال می شود، تصریح کرد: پزشکی قانونی در کمیسیون های تخصصی خود از حضور بهترین و متدین ترین پزشکان و متخصصان در رشته های مختلف بهره مند است و از حضور کارشناسان جدید که شاخص های مورد نظر را داشته باشند نیز استقبال خواهد کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر شش هزار عضو هیات علمی از اعضای افتخاری سازمان هستند که در رسیدگی به پرونده های کمیسیون با سازمان همکاری می کنند.

استفاده از هوش مصنوعی در کمیسیون های پزشکی قانونی

در ادامه این جلسه بابک سلحشور معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان نیز با تأکید بر استفاده کمیسیون ها از نظرات کارشناسان در راستای بهبود فرایندها، گفت: پزشکی قانونی به منظور اصلاح فرایند ها و ارتقای خدمت رسانی به مردم از نظرات و پیشنهادات کارشناسان کمیسیون ها استفاده می کند و در بهره مندی از همین نظرات طی سال های گذشته برخی بخشنامه ها و دستورالعمل های خود را اصلاح کرده است.

وی با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در کمیسیون ها طی سال های اخیر اظهار داشت: یکی از اقدامات صورت گرفته در این حوزه راه اندازی سیستم ویدئوکفرانس بود که به بهبود صدور نظرات کارشناسی کمک کرد و با این امکان می توان از حضور برخط کارشناسان در سراسر کشور استفاده کرد، ضمن آنکه با این امکان هیچ جلسه کمیسیونی به دلیل نبود کارشناس لغو نمی شود.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان موضوع آموزش کارشناسان در سایر استان ها را نیز از دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: پیش از این آموزش کارشناسان به طور متمرکز و تنها در تهران انجام می شد اما با ارائه این آموزش ها در سایر استان ها، شاهد ایجاد وحدت رویه بیشتر در صدور نظرات کارشناسی هستیم.

وی به استفاده از هوش مصنوعی در بررسی پرونده های کمیسیون ها نیز اشاره کرد و گفت: این اقدام نقطه عطفی در حوزه کمیسیون ها خواهد بود و می تواند کمک عمده ای در صدور اظهارنظرهای کارشناسی باشد.

گفتنی است در این جلسه هر یک از کارشناسان حاضر نظرات خود را مطرح و در خصوص رفع برخی مشکلات موجود راهکارهایی را پیشنهاد دادند.