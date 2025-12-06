  1. استانها
  2. قم
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

واژگونی خودروی ساینا در قم با یک فوتی و هفت مصدوم

قم- رئیس اورژانس ۱۱۵ قم از واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در قم خبر داد و گفت: این حادثه یک دختر چهار ساله را به کام مرگ کشاند و هفت نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله باقری رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم، با اعلام این خبر گفت: این حادثه در ساعت ۱۹ دقیقه بامداد امروز به سامانه ۱۱۵ اطلاع داده شد و بلافاصله چهار کد عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه متأسفانه یک کودک چهار ساله دختر جان خود را از دست داد و هفت نفر دیگر دچار مصدومیت شدند.

به گفته قری، تیم‌های عملیاتی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل کردند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ قم با اشاره به خطرات واژگونی خودرو در محورهای درون‌شهری و برون‌شهری خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط مسیر، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از چنین حوادث تلخی است.

