واژگونی خودروی ساینا در قم با یک فوتی و هفت مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله باقری رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم، با اعلام این خبر گفت: این حادثه در ساعت ۱۹ دقیقه بامداد امروز به سامانه ۱۱۵ اطلاع داده شد و بلافاصله چهار کد عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه متأسفانه یک کودک چهار ساله دختر جان خود را از دست داد و هفت نفر دیگر دچار مصدومیت شدند.

به گفته قری، تیم‌های عملیاتی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل کردند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ قم با اشاره به خطرات واژگونی خودرو در محورهای درون‌شهری و برون‌شهری خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط مسیر، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از چنین حوادث تلخی است.