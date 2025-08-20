نیروگاه مفتح بدون تدبیر منابع آبی منطقه را با مشکل مواجه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی ظهر چهارشنبه در همایش تشکلهای هگمتانه با اشاره به مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی استان همدان، اظهار کرد: باید بپذیریم در گذشته در حوزههایی مانند آب و انرژی به خوبی عمل نکردهایم.
نماینده مردم مجلس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیروگاه اطراف فامنین گفت: احداث این نیروگاه بدون تدبیر مناسب باعث از بین رفتن منابع آبی و تخریب کشاورزی منطقه شده است.
وی در ادامه، نبود برق و آب کافی، آسیبهای اجتماعی و مشکلات معیشتی را از جمله معضلات استان برشمرد و تأکید کرد پذیرش مشکلات اولین قدم برای یافتن راهحل است.
صوفی با تقدیر از فعالیت تشکلهای مردمی خاطرنشان کرد: این تشکلها با وجود مشکلات مالی، بدون چشمداشت مالی به مردم خدمت میکنند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نبود فضای مناسب برای فعالیت تشکلها را یکی از دغدغههای اصلی عنوان کرد و پیشنهاد تشکیل صندوق اجتماعی برای حمایت مالی از این تشکلها را مطرح نمود.
این نماینده از تکمیل یکی از برجهای خشک نیروگاه خبر داد و گفت: این امر به حفظ منابع آبی کمک خواهد کرد.
صوفی همچنین از پروژه برقی شدن قطار همدان به اصفهان و مشهد به عنوان اقدامی اساسی برای بهبود حملونقل و محیط زیست یاد کرد.
وی با اشاره به ضعف زیرساختهای ورزشی استان همدان به ویژه نیاز به سالن تخصصی بانوان گفت: در این زمینه امید به بهبود وجود دارد.
صوفی در پایان بر ضرورت توسعه زیرساختهای شهری و بازارها در همدان تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که همدان در تمامی حوزهها به استانداردهای جهانی نزدیک شود.
نظر شما