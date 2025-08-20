اجرای ۷۰ فعالیت محوری در آموزش و پرورش استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی رؤسا و مدیران آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی این اداره کل از اجرای ۷۰ فعالیت محوری در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.
وی افزود: مهمترین این فعالیتها پروژه مهر، ثبتنام، کلاسبندی، هدایت تحصیلی و صدور ابلاغ کارکنان آموزش و پرورش است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در ادامه با تأکید بر اجرای برنامههای فرهنگساز دیگری چون پویش «همه با هم هستیم»، «ایران همدل» و «نه به تصادف» اشاره کرد و خواستار همکاری و تعامل تمامی مناطق برای نهادینهسازی این مفاهیم در جامعه شد.
شریفی در بخش دیگری از سخنانش، توسعه عدالت آموزشی و پیگیری پروژههای عمرانی اولویتدار را از دیگر موضوعات محوری این نشست برشمرد و گفت: پروژههای در دست احداث که از سوی اداره نوسازی مدارس استان در حال اجرا است باید تا پایان شهریور به آموزش و پرورش تحویل داده شود تا شاهد افتتاح و بهرهبرداری از آنها در آستانه سال تحصیلی جدید باشیم.
وی از رؤسای آموزش و پرورش استان خواست تا با پیگیری جدی و مستمر، زمینه اجرای بهموقع و مطلوب تمامی این برنامهها و پروژهها را فراهم سازند.
