به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر، بسیاری از نیروهای حق التدریسی به دنبال جذب در آموزش و پرورش به عنوان نیروی پیمانی بودند.
خبری هم در همین خصوص در رسانهها منتشر شد که وزیر آموزش و پرورش برای مهر امسال درخواست کرده است که ۲۳ هزار نیروی حق التدریسی به عنوان نیروی پیمانی در آموزش و پرورش مشغول به کار شوند.
اخیراً علی فرهادی معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از قطعی شدن این تغییر وضعیت استخدامی برای ۲۳ هزار معلم نیروی حق التدریسی خبر داد که به صورت پیمانی با آموزش و پرورش همکاری کنند.
استخدام پیمانی علاوه بر وضعیت شغلی بهتر و کف حقوق بالاتر، ممکن است به رسمی شدن این دسته از معلمان هم کمک کند؛ به همین خاطر این دسته از نیروهای حق التدریسی از وزارت آموزش و پرورش میخواهند همانگونه که نیازمند معلم بوده و با کمبود معلم مواجه هستند؛ آنان را به صورت پیمانی جذب کنند.
علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با مهر در خصوص جذب ۲۳ هزار نیروی حق التدریس به عنوان نیروی پیمانی در آموزش و پرورش گفت: مقدمات و رایزنیهای لازم برای این جذب انجام شده و سازمان برنامه و بودجه اصل این موضوع را قبول کرده و اعتبارات لازم را در نظر گرفته است و در حال تأمین منابع لازم است تا انشاالله این طرح به امضا برسد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود سازمان اداری و استخدامی کشور قبول کرده و وزیر هم ضمن درخواست این مسئله نامه آن را امضا نموده است و سازمان برنامه و بودجه هم قول داده است که ظرف این چند روز این مسئله را حل کند.
حالا حدود یک ماه از وعدهای که وزیر آموزش و پرورش به معلمان حق التدریسی داده بود تا ۲۳ هزار تن از آنان به صورت پیمانی مستخدم دولت شوند میگذرد؛ این در حالی است که یک ماه دیگر سال تحصیلی جدید هم آغاز میشود.
اگرچه تبدیل وضعیت برای معلمانی که سالها به صورت حق التدریسی یا حتی خرید خدماتی در مدارس معلمی کردند؛ چندان زمان بر نیست اما هماهنگی اجزای دولت و تأمین منابع لازم در سازمان برنامه و بودجه معلمان حقالتدریسی را با این پرسش مواجه کرد که آیا تمام مراحل جذب آنان تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به اتمام میرسد یا باز هم باید سال تحصیلی جدید را در همان وضعیت استخدامی گذشته سر کنند؟
نظر شما