بدهی ۲۲ میلیارد تومانی دانشگاه یاسوج؛ برگزاری امتحانات از یکم شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوری پور بعد اظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد: پیگیری‌های خوبی صورت گرفت و نتایج خوبی داشت که جنگ تحمیلی برخی از این برنامه‌ها را با مشکل مواجه کرد اما برنامه‌ها و پروژه‌ها همانند گذشته ادامه دارد.

وی در ادامه به بدهی ۲۲۰ میلیارد تومانی این دانشگاه که از سال‌های قبل باقی مانده اشاره کرد و افزود: این میزان بدهی حدود ۹۱ میلیارد تومان هزینه‌های جاری بوده و قطعاً همه ادارات و سازمان‌ها آن را دارند.

رئیس دانشگاه یاسوج تاکید کرد: حدود ۱۳۰ میلیارد هزینه‌هایی است که به دلیل نبود اعتبار باقی مانده است.

وی تاکید کرد: مشکلات موجود تنها مربوط به سیستم گذشته نیست چرا که کار کردن هزینه دارد، کارها شسته و تمیز تحویل یک مدیر داده نمی‌شود بلکه مدیر باید در تکاپو باشد و قطعاً هزینه‌هایی باقی می‌ماند.

بدهی ۴۲ میلیارد تومانی ساختمان کلاس‌ها

نوری پور به بدهی ۴۲ میلیاردی ساختمان کلاس‌ها اشاره کرد و ابراز کرد: برای تکمیل این ساختمان ۴۲ میلیارد تومان اعتبار و همچنین برای تجهیز این ساختمان نیز مبلغ ۲۲ میلیارد تومان تأمین اعتبار نیاز است.

وی ابراز کرد: در حدی که شرایط امسال اجازه دهد پیگیر هستیم و با رویکرد صرفه جویی نبود برخی اعتبارات را جبران می‌کنیم.

تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها در دستور کار

رئیس دانشگاه یاسوج تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها را از برنامه‌هایی که در دستور کار قرار دارد دانست و ابراز کرد: فعالیت‌های علمی همچون اضافه شدن رشته‌های مختلف، دکترای مهندسی کشاورزی گرایش حشره شناسی، علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور، علوم زیستی جنگل، کارشناس ارشد ایران شناسی از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته است.

وی همچنین به رعایت رویکرد وفاقی دولت اشاره کرد و گفت: در این راستا مدیران و کارشناسان دولت قبلی که عملکرد خوبی دارند برجای خود باقی هستند.

آغاز امتحانات دانشگاه از یکم شهریور

نوری پور با بیان تعویق امتحانات دانشجویان تصریح کرد: امتحاناتی که در ایام جنگ تحمیلی لغو شده و به تعویق افتاده بود از یکم تا ۱۳ شهریور ماه برگزار خواهند شد.

وی بودجه اختصاصی مشخص و بلوکه شدن حدود ۸ میلیارد اعتبار دانشگاه پس ۲۲ سال از خرید ارزی را از دیگر مشکلات این دانشگاه دانست و اظهار کرد: ارتباط با مسئولین کشوری و استانی در دستور کار بوده و مسائل مختلفی در راستای بهبود شرایط و پیشرفت دانشگاه پیگیری شده است.

رئیس دانشگاه یاسوج افزایش صد درصدی گرنت هیئت علمی دانشگاه را از دیگر اقدامات صورت گرفته خواند و افزود: همچنین رفاهیات و هزینه سفر تابستانه کارمندان و هیئت علمی نیز با افزایش نسبت به سال گذشته پرداخت شده است.

وی مشکلات زیر ساختی را از مهمترین چالش‌های این دانشگاه برشمرد و خاطرنشان کرد: مقیاس و مساحت دانشگاه یاسوج در مقایسه با دانشگاه‌های تهران، شیراز و اصفهان مقیاس قابل قیاس نیست و ما برای راه اندازی خوابگاه جایی نداریم.

نیاز به افزایش وسعت دانشگاه

نوری پور بیان کرد: اطراف و حد وسط دانشگاه مربوط به دانشگاه نبوده و جمعاً ۳۰ هکتار وسعت دارد که برای بهبود شرایط نیاز به افزایش وسعت دانشگاه است.

وی به جذب دانشجویی بین المللی اشاره کرد و گفت: جذب دانشجویان بین‌المللی در برنامه است ولی شرایط پلکانی دارد

یکی از شاخص‌های ارزیابی هر دانشگاه فعالیت در سطح بین الملل است فلذا جذب این دانشجویان در دستور کار است.

راه اندازی مرز آلفا در دانشگاه یاسوج

رئیس دانشگاه یاسوج از راه اندازی مرکز «آسفا» از مهر ماه خبر داد و تاکید کرد: با راه اندازی مرکز آموزش زبان فارسی چارچوبی طراحی شده که به دنبال موظف کردن دانشجویان بین المللی برای اموزش و یادگیری زبان فارسی از ترم اول هستیم.

وی ایجاد ارتباط بین المللی را از اهداف آموزش دانشجویان بیت المللی برشمرد و تصریح کرد: یکی از راه‌های ایجاد این دیپلماسی بین الملل آموزش زبان فارسی است که تاکنون ۸۰‌پ ذیرش دانشجوی بین المللی داشتیم که انتظار می‌رود تا مهر ماه این آمار به حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجو افزایش یابد.

نوری پور در پاسخ به پرسشی در خصوص استخدام نیروهای آمر به معروف و روز مزد گفت: در هیچ حوزه‌ای نباید احساساتی برخورد کرد برخی از این نیروها که در خوابگاه مستقر شده اند یکی یا دو نفر بوده که نیروهای شرکتی بوده و سابقه فعالیتی آنان را تقریباً اثبات کرده است و روز مزد نبوده اند.

وی اضافه کرد: ما نیروهای فرهنگی و حراستی داریم و تیروهای روز مزد را نخواهیم داشت و اگر کسی مانده است شرکتی بوده و مانند سایر نیروهای شرکتی در حال فعالیت است.