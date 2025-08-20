به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجیدرضا شعبانی عصر چهارشنبه در نشست خبری در دودانگه گفت: هدف از برگزاری نشست در چنین فضایی، کمک به اقتصاد بوم‌گردی، معرفی ظرفیت‌های محلی و آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ مردم منطقه است تا این میراث برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

وی با بیان اینکه سپاه و بسیج در میدان‌داری و اجرای برنامه‌ها به اهمیت رسانه پی برده‌اند، افزود: در جنگ ۱۲ روزه نیز رسانه‌ها برنده‌تر از موشک‌های برد بلند بودند؛ چراکه بدون هزینه‌های ساخت تسلیحات توانستند در حوزه سیاست و اقتصاد اثرگذار باشند.

ضرورت امیدآفرینی رسانه‌ها

مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه کربلا با اشاره به فضای پر از اخبار متناقض امروز، اظهار داشت: رسانه‌ها باید تعالی‌بخش و امیدآفرین باشند و واقعیت‌ها را به شکل درست به مردم منعکس کنند. خبرهای خوب حال مردم را خوش می‌کند و انتشار صرف اخبار منفی موجب تضعیف روحیه جامعه خواهد شد.

وی با تاکید بر نقش بسیج در ادارات، تصریح کرد: بسیج در همه عرصه‌ها یاور دستگاه‌هاست و در مسیر کارآمدی نظام، ایجاد سلامت اداری و نهایتاً تشکیل دولت اسلامی حرکت می‌کند.

۲۰ عنوان برنامه و ۹۰۰ فعالیت در هفته دولت

شعبانی در ادامه از اجرای ۲۰ عنوان برنامه با ۹۰۰ فعالیت در هفته دولت خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با محوریت نخستین شهردار شهید پس از انقلاب، شهید عقیل عباس‌مفرد در روستای سرخانی رامسر برگزار می‌شود که الگویی برای مدیران جهادی و کارمندان است.

وی مهم‌ترین برنامه‌های هفته دولت را عطر افشانی گلزار شهدا، برگزاری میز خدمت، راهیان پیشرفت، نشست‌های سبک زندگی، مسابقات ورزشی، دیدار با مسئولان استانی، اجرای مانورهای خودحفاظتی، توزیع بسته‌های حمایتی ویژه آغاز سال تحصیلی، برگزاری همایش جوانی جمعیت و همایش عفاف و حجاب با موضوع «زنان تمدن‌ساز» و همچنین یادواره شهدا در رامسر برشمرد.