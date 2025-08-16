به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر شنبه در آئین بهره‌برداری از ۲ پروژه درمانی تأمین اجتماعی استان با حضور ویدئوکنفرانسی معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه درمان و سلامت، عامل امیدآفرینی و پایداری آن در جامعه است و در سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر خدمات درمانی، باید آرامش را برای جامعه تحت پوشش این نهاد دولتی برقرار کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به کمبود منابع مالی و انتظار به‌حق خدمات‌گیرندگان حوزه بهداشت و درمان افزود: باید تلاش کنیم تا بهره‌وری را ارتقا دهیم و همچنین به آموزش کارکنان و نیروی انسانی توجه داشته باشیم؛ زیرا هر چقدر منابع پایین باشد، باید بهره‌وری را در سطح بالا نگه داریم.

وی ادامه داد: ما اجازه نداریم کمیت و کیفیت خدمات را کاهش دهیم؛ بلکه می‌بایست با تجربه و انگیزه کارکنان درمان، هم‌افزایی ایجاد کنیم تا جامعه هدف از خدمات مطلوب بهره‌مند شوند.

مظفری خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: خراسان رضوی دارای ۳ بیمارستان ملکی و ۱۸ مرکز درمانی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است که در سال گذشته بیش از ۳ میلیون نفر از خدمات این مراکز بهره‌مند شدند.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: خراسان رضوی و مشهد با بیش از ۷ میلیون نفر جمعیت و ۳ میلیون بیمه‌شده تأمین اجتماعی، به‌طور طبیعی نیازمند زیرساخت‌ها، تجهیزات و سخت‌افزارهای درمانی و بهداشتی است.

وی اضافه کرد: پروژه‌های افتتاحی در این استان شامل اولین مرکز آنژیوگرافی و جراحی قلب زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور و مرکز سی‌تی‌اسکن بیمارستان هفده شهریور در مشهد هستند.

مظفری گفت: امروزه اگر هر قدمی در حوزه ارتقای کیفیت خدمات سلامت برداریم، دعای خیر مردم پشت سر ماست و هم یک الزام مدیریتی است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه شرایط استان در برخی از عرصه‌ها، از جمله منابع مالی و فضای کار، مناسب نیست، افزود: مدیران دولتی که مسئولانی را پذیرفته‌اند، قطعاً بر اساس آگاهی بوده و توجیه و بهانه‌ای برای کار نکردن وجود ندارد.

وی ادامه داد: باید باور داشته باشیم که می‌شود کار کرد و در غیر این صورت می‌بایست مناصب را واگذار کنیم.

مظفری بیان کرد: تأمین اجتماعی بدون تردید یکی از سازمان‌های بزرگ و ارزشمند کشور است و وظیفه اصلی آن خدمت به بازنشستگان می‌باشد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت افراد بازنشسته خاطرنشان کرد: تأکید ما این است که در کارگروه‌های تخصصی اتاق اندیشه‌ورزی استان، حداقل یک نفر از بازنشستگان حضور داشته باشند تا بتوانیم از تجربیات این قشر در تصمیم‌سازی‌ها استفاده کنیم.

گفتنی است؛ در آئین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵ پروژه سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور، تعداد ۲ پروژه شامل مرکز آنژیوگرافی و جراحی قلب در بیمارستان فارابی و مرکز سی‌تی‌اسکن در بیمارستان هفده شهریور مشهد با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان با حضور ویدئوکنفرانسی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.