به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل باقری بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی استان سمنان پیرامون برگزاری ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانش‌آموزی در محل مرکز آموزشی‌رفاهی فرهنگیان مرکز استان، هدف از این اجلاسیه را شناسایی و معرفی الگوهای برتر نمازی دانست و از رونمایی طرح کاربردی نور چشم خبر داد و افزود: اجلاسیه پنج‌شنبه ششم شهریور ۱۴۰۴ در اردوگاه شهید کلاهدوز شهمیرزاد برگزار می‌شود،

وی اظهار داشت: این اجلاسیه در واقع فرصتی برای شناسایی و معرفی الگوهای مؤفق در حوزه اقامه نماز در مدارس سراسر کشور است.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به شعار اجلاسیه مبنی بر نماز نسل نو و رسالت نو، افزود: در پایان این اجلاس از ۶۰ فعال برتر نماز دانش‌آموزی تجلیل خواهد شد و الگوهای مؤفقِ شناسایی‌شده در اختیار مدارس قرار می‌گیرند تا به‌عنوان نمونه‌های عملی مورد استفاده قرار گیرند.

باقری با اشاره به نتایج یک نظرسنجی از دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: بر اساس این نظرسنجی که ۱۲۳ هزار دانش‌آموز در آن شرکت کردند، ۴۶ درصد دختران و ۴۱ درصد پسران به دلیل بی‌حوصلگی و سستی در نماز جماعت مدارس شرکت نمی‌کنند که نشان‌دهنده نیاز به تمرکز بر مقوله انگیزش و معرفت‌افزایی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، حضور برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند ائمه جماعات در مدارس را بی‌نظیر دانست و گفت: برای سال تحصیلی آینده، برنامه‌ای کاربردی با عنوان نور چشم، طراحی شده که در مهرماه رونمایی خواهد شد که این برنامه با استفاده از هوش مصنوعی به سوالات شرعی دانش‌آموزان پاسخ می‌دهد و امکان خودارزیابی نماز را برای آنان فراهم می‌کند.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره فضای نمازخانه‌های مدارس، تصریح کرد: بر اساس آمارها، ۶۹ درصد مدارس کشور نمازخانه دارند و کمتر از ۱۰ درصد فاقد فضای مناسب برای اقامه نماز هستند و در پروژه‌های جدید به‌همت سازمان نوسازی مدارس، هیچ مدرسه‌ای بدون نمازخانه تحویل داده نمی‌شود.

باقری با قدردانی از میزبانی استان سمنان در این دوره، از حضور مقام عالی وزارت، اعضای شورای عالی و ستاد اقامه نماز و رؤسای ادارات قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش سراسر کشور در این اجلاس خبر داد و افزود: این رویداد ملی، فرصتی برای نمایش ظرفیت‌ها و دستاوردهای مدارس در ترویج فرهنگ اقامه نماز است.